Seçim Karabük Eflani Seçim Sonuçları – Eflani Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Eflani Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İbrahim Ertuğrul
İbrahim Ertuğrul
AK Parti
%45,1
610 oy
Hüsnü Akın
Hüsnü Akın
MHP
%31,4
425 oy
Diğer
%24
318 oy
Karabük - Eflani İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %45,1
  • %31,4
  • %8,7
  • %0
  • %0
  • %14,8
  • %45,1
  • %31,4
  • %8,7
  • %0
  • %0
  • %14,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,4
  • %27,6
  • %0
  • %0,6
  • %0
  • %34,4
  • %37,4
  • %27,6
  • %0
  • %0,6
  • %0
  • %34,4
Tüm Partiler
EFL ESK MER OVA SAF YNC
Eflani
yukleniyor
Eskipazar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ovacık
yukleniyor
Safranbolu
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Ertuğrul AK Parti
  • Hüsnü Akın MHP
  • Veli Gözlemeci SP
  • Halil İbrahim Bulut İYİ Parti
  • Hakan Görmüş BTP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen1.626
  • Kullanılan oy1.405
  • Geçerli oy1.353
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.687
  • 30 Mar 141.500
  • 30 Mar 141.447
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eflani Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %76,5
  • %45,1
  • %31,4
  • %76,5
  • %45,1
  • %31,4
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %8,7
  • %8,7
  • %0
  • %8,7
  • %8,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
EFL ESK MER OVA SAF YNC
Eflani
yukleniyor
Eskipazar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ovacık
yukleniyor
Safranbolu
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Ertuğrul AK Parti
  • Hüsnü Akın MHP
  • Veli Gözlemeci SP
  • Halil İbrahim Bulut İYİ Parti
  • Hakan Görmüş BTP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen1.626
  • Kullanılan oy1.405
  • Geçerli oy1.353
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.687
  • 30 Mar 141.500
  • 30 Mar 141.447
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eflani Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Eflani Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %45,1
    610 oy
  • %31,4
    425 oy
  • %14,6
    198 oy
  • %8,7
    118 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %45,1
    610 oy
  • %31,4
    425 oy
  • %14,6
    198 oy
  • %8,7
    118 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,4
    541 oy
  • %27,6
    399 oy
  • %27
    391 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %37,4
    541 oy
  • %27,6
    399 oy
  • %27
    391 oy
  • %0
  • %0,3
    5 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7
    102 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    9 oy
  • %0
  • %0
  • %7
    102 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Karabük İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karabük ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karabük Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 244 / 244
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %40,3
    25.411 oy
  • %39,5
    24.870 oy
  • %17,7
    11.179 oy
  • %1,1
    670 oy
  • %0,8
    484 oy
  • %40,3
    25.411 oy
  • %39,5
    24.870 oy
  • %17,7
    11.179 oy
  • %1,1
    670 oy
  • %0,8
    484 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • DSP
  • BTP
  • Diğer
  • TKP
  • CHP
  • %0,2
    136 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    136 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    138 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    1.738 oy
  • %0
  • %0,2
    138 oy
  • %0
  • %0
  • %2,6
    1.738 oy
  • HDP
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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