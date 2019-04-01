31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları
Rafet Vergili
MHP
%40,3
25.411 oy
Burhanettin Uysal
AK Parti
%39,5
24.870 oy
Diğer
%21
12.722 oy
Karabük - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 244 / 244
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Rafet Vergili MHP
- Burhanettin Uysal AK Parti
- Dursun Altıparmak İYİ Parti
- Mehmet Yüce SP
- Mahmut Malkoç BBP
- Katılım oranı % 81,4
- Toplam seçmen79.727
- Kullanılan oy64.910
- Geçerli oy63.003
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1478.269
- 30 Mar 1469.710
- 30 Mar 1466.516
- Açılan sandık
- 244 / 244
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Rafet Vergili MHP
- Burhanettin Uysal AK Parti
- Dursun Altıparmak İYİ Parti
- Mehmet Yüce SP
- Mahmut Malkoç BBP
- Katılım oranı % 81,4
- Toplam seçmen79.727
- Kullanılan oy64.910
- Geçerli oy63.003
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1478.269
- 30 Mar 1469.710
- 30 Mar 1466.516
Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 244 / 244
- %100
Karabük İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Karabük ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eflani İbrahim Ertuğrul % 100 % 45,1 % 31,4 % 0 % 8,7 % 0 % 14,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eflani İbrahim Ertuğrul % 100 % 45,08 % 31,41 % 0 % 8,72 % 0 % 14,63 SP
- Eflani (30 Mar 14) % 37,39 % 27,57 % 0,62 % 0 % 0 % 27,02 SP
- Eskipazar Hüseyin Dönmez % 100 % 33,1 % 56,8 % 0 % 4 % 0 % 3,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eskipazar Hüseyin Dönmez % 100 % 33,06 % 56,8 % 0 % 4,02 % 0 % 3,18 BBP
- Eskipazar (30 Mar 14) % 42,76 % 28,16 % 1,27 % 0 % 0 % 22,72 BBP
- Merkez Rafet Vergili % 100 % 39,5 % 40,3 % 0 % 17,7 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Rafet Vergili % 100 % 39,47 % 40,33 % 0 % 17,74 % 0 % 1,06 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 42,76 % 51,81 % 2,61 % 0 % 0 % 2,17 SP
- Ovacık Yakup Narter % 100 % 52,9 % 15,7 % 30,9 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ovacık Yakup Narter % 100 % 52,88 % 15,71 % 30,89 % 0 % 0 % 0,26 SP
- Ovacık (30 Mar 14) % 30,75 % 62,19 % 3,87 % 0 % 0 % 2,28 SP
- Safranbolu Elif Köse % 100 % 38,5 % 16,3 % 42,3 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Safranbolu Elif Köse % 100 % 38,47 % 16,28 % 42,26 % 0 % 0 % 1,59 SP
- Safranbolu (30 Mar 14) % 39,81 % 30,37 % 25,16 % 0 % 0 % 3,18 SP
- Yenice Zeki Çaylı % 100 % 37,5 % 41,1 % 20,1 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenice Zeki Çaylı % 100 % 37,5 % 41,06 % 20,06 % 0 % 0 % 1,16 SP
- Yenice (30 Mar 14) % 57,04 % 3,44 % 36,72 % 0 % 0 % 2,36 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Karabük Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 244 / 244
- %100
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