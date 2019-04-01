Seçim Karabük Merkez Seçim Sonuçları – Merkez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Rafet Vergili
Rafet Vergili
MHP
%40,3
25.411 oy
Burhanettin Uysal
Burhanettin Uysal
AK Parti
%39,5
24.870 oy
Diğer
%21
12.722 oy
Karabük - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 244 / 244
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %40,3
  • %39,5
  • %17,7
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • %40,3
  • %39,5
  • %17,7
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,8
  • %42,8
  • %0
  • %2,6
  • %0
  • %2,8
  • %51,8
  • %42,8
  • %0
  • %2,6
  • %0
  • %2,8
Tüm Partiler
EFL ESK MER OVA SAF YNC
Eflani
yukleniyor
Eskipazar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ovacık
yukleniyor
Safranbolu
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rafet Vergili MHP
  • Burhanettin Uysal AK Parti
  • Dursun Altıparmak İYİ Parti
  • Mehmet Yüce SP
  • Mahmut Malkoç BBP
  • Katılım oranı % 81,4
  • Toplam seçmen79.727
  • Kullanılan oy64.910
  • Geçerli oy63.003
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1478.269
  • 30 Mar 1469.710
  • 30 Mar 1466.516
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 244 / 244
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %79,8
  • %40,3
  • %39,5
  • %79,8
  • %40,3
  • %39,5
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %17,7
  • %17,7
  • %0
  • %17,7
  • %17,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
EFL ESK MER OVA SAF YNC
Eflani
yukleniyor
Eskipazar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ovacık
yukleniyor
Safranbolu
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rafet Vergili MHP
  • Burhanettin Uysal AK Parti
  • Dursun Altıparmak İYİ Parti
  • Mehmet Yüce SP
  • Mahmut Malkoç BBP
  • Katılım oranı % 81,4
  • Toplam seçmen79.727
  • Kullanılan oy64.910
  • Geçerli oy63.003
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1478.269
  • 30 Mar 1469.710
  • 30 Mar 1466.516
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 244 / 244
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %40,3
    25.411 oy
  • %39,5
    24.870 oy
  • %17,7
    11.179 oy
  • %1,1
    670 oy
  • %0,8
    484 oy
  • %40,3
    25.411 oy
  • %39,5
    24.870 oy
  • %17,7
    11.179 oy
  • %1,1
    670 oy
  • %0,8
    484 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • DSP
  • BTP
  • Diğer
  • TKP
  • CHP
  • %0,2
    136 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    136 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    138 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    1.738 oy
  • %0
  • %0,2
    138 oy
  • %0
  • %0
  • %2,6
    1.738 oy
  • HDP
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Karabük İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karabük ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karabük Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 244 / 244
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %40,3
    25.411 oy
  • %39,5
    24.870 oy
  • %17,7
    11.179 oy
  • %1,1
    670 oy
  • %0,8
    484 oy
  • %40,3
    25.411 oy
  • %39,5
    24.870 oy
  • %17,7
    11.179 oy
  • %1,1
    670 oy
  • %0,8
    484 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • DSP
  • BTP
  • Diğer
  • TKP
  • CHP
  • %0,2
    136 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    136 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    138 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    1.738 oy
  • %0
  • %0,2
    138 oy
  • %0
  • %0
  • %2,6
    1.738 oy
  • HDP
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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