Seçim Karabük Ovacık Seçim Sonuçları – Ovacık Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ovacık Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yakup Narter
Yakup Narter
AK Parti
%52,9
202 oy
Hidayet Kasımoğlu
Hidayet Kasımoğlu
CHP
%30,9
118 oy
Diğer
%16
62 oy
Karabük - Ovacık İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2 / 2
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,9
  • %30,9
  • %15,7
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • %52,9
  • %30,9
  • %15,7
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,8
  • %3,9
  • %62,2
  • %0
  • %0
  • %3,2
  • %30,8
  • %3,9
  • %62,2
  • %0
  • %0
  • %3,2
Tüm Partiler
EFL ESK MER OVA SAF YNC
Eflani
yukleniyor
Eskipazar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ovacık
yukleniyor
Safranbolu
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yakup Narter AK Parti
  • Hidayet Kasımoğlu CHP
  • Bahri Eroğlu MHP
  • Osman Uluşan SP
  • Mehmet Ali Günaydın BTP
  • Katılım oranı % 81,7
  • Toplam seçmen492
  • Kullanılan oy402
  • Geçerli oy382
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14512
  • 30 Mar 14468
  • 30 Mar 14439
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ovacık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2 / 2
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %68,6
  • %52,9
  • %15,7
  • %68,6
  • %52,9
  • %15,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %30,9
  • %30,9
  • %0
  • %30,9
  • %30,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
EFL ESK MER OVA SAF YNC
Eflani
yukleniyor
Eskipazar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ovacık
yukleniyor
Safranbolu
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yakup Narter AK Parti
  • Hidayet Kasımoğlu CHP
  • Bahri Eroğlu MHP
  • Osman Uluşan SP
  • Mehmet Ali Günaydın BTP
  • Katılım oranı % 81,7
  • Toplam seçmen492
  • Kullanılan oy402
  • Geçerli oy382
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14512
  • 30 Mar 14468
  • 30 Mar 14439
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ovacık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ovacık Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2 / 2
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %52,9
    202 oy
  • %30,9
    118 oy
  • %15,7
    60 oy
  • %0,3
    1 oy
  • %0,3
    1 oy
  • %52,9
    202 oy
  • %30,9
    118 oy
  • %15,7
    60 oy
  • %0,3
    1 oy
  • %0,3
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,8
    135 oy
  • %3,9
    17 oy
  • %62,2
    273 oy
  • %2,3
    10 oy
  • %0,5
    2 oy
  • %30,8
    135 oy
  • %3,9
    17 oy
  • %62,2
    273 oy
  • %2,3
    10 oy
  • %0,5
    2 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,5
    2 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Karabük İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karabük ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karabük Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 244 / 244
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %39,8
    25.429 oy
  • %39
    24.874 oy
  • %18,1
    11.550 oy
  • %1,4
    893 oy
  • %1,1
    687 oy
  • %39,8
    25.429 oy
  • %39
    24.874 oy
  • %18,1
    11.550 oy
  • %1,4
    893 oy
  • %1,1
    687 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • CHP
  • HDP
  • %0,3
    192 oy
  • %0,2
    134 oy
  • %0,1
    89 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    192 oy
  • %0,2
    134 oy
  • %0,1
    89 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    138 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    1.738 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    138 oy
  • %0
  • %2,6
    1.738 oy
  • %0
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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