Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi transferi hakkında ipucu verdi

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile her konuda anlaşma sağladı. Kosovalı golcünün kısa süre içerisinde İtalyan kulübüne imzayı atması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetim de rotasını forvet transferine çevirmiş durumda.

Mevlüt Erdinç ile yollarını ayıran, Frey'i kadroda düşünmeyen ve Mame Thiam ile Enner Valencia'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler Eran Zahavi'ye çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerin, Çin Süper Ligi'nde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren İsrailli golcü Eran Zahavi'yi kadrosuna katmak istediği biliniyor.

Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de artık isimler teker teker netleşmeye başladı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferine kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile de anlaşma sağladı. Hatta yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından imzayı atması bekleniyor.Eran Zahavi Fenerbahçe'ye önerildiİspanyol basını, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti. Nuevoperiodico'da yer alan habere göre, Çin Hükumeti Eran Zahavi'nin ülkesi İsrail'in oynayacağı maça gitmesine koronavirüs nedeniyle izin vermedi. Zahavi'de bu durum sonrasında sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun menajeri, Eran Zahavi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Haberin detayında İsrailli oyuncunun, Çin'de kazandığı paranın çok daha azını Fenerbahçe'de kazanacağını ve senelik 3 milyon euro ücret alabileceği yazıldı.Çin basını ayrılık haberlerini doğruladıÇin basınında yer alan haberlerde de, Eran Zahavi'nin takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Hatta oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, takımına veda edeceği şeklinde Çin basınında yorumlandı.117 maçta, 103 gol, 13 asist33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail'in sahasında Slovakya ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki oyuncu, transfer süreci hakkında konuştu. Birçok takımın peşinden koştuğu bilenen Zahavi yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren transfer işleriyle ciddi bir şekilde ilgilenmeye başlayacağız. Çin'de bir sözleşmem var ama bakalım. Neler olacağını ben de bilmiyorum. Bu olunca hep birlikte göreceğiz. Açıklanması gereken bir şey olduğunda açıklarız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin istediği Zahavi'ye sürpriz çağrı: Beşiktaş'a gel Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen İsrailli futbolcu Eran Zahavi'ye sürpriz bir çağrıdan bulundu. "Kupa kazanmak istiyorsan Beşiktaş'a gelmelisin"Çin ekibi Guangzhou'dan takım arkadaşı olan Zahavi'nin Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımın altına yorum bırakan Tosic, "Kupa kazanmak istiyorsan Beşiktaş'a gelmelisin" ifadelerini kullandı. Sırp futbolcunun bu yorumu sosyal medyada büyük etkileşim aldı. İşte Tosic'in gündem olan o çağrısı; Zahavi Fenerbahçe'ye geliyor: Sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir? İspanyol basını, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti. Nuevoperiodico'da yer alan habere göre, Çin Hükumeti Eran Zahavi'nin ülkesi İsrail'in oynayacağı maça gitmesine koronavirüs nedeniyle izin vermedi. Zahavi'de bu durum sonrasında sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun menajeri, Eran Zahavi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Haberin detayında İsrailli oyuncunun, Çin'de kazandığı paranın çok daha azını Fenerbahçe'de kazanacağını ve senelik 3 milyon euro ücret alabileceği yazıldı.Eran Zahavi, kimdir, kaç yaşında, nereli?25 Temmuz 1987 yılında İsrail'de doğan Eran Zahavi futbola ülkesinde başladı. 2011 yılında alt yapısından yetiştiği Hapoel Tel Aviv'den 1.68 milyon euro karşılığında Palermo'ya transfer oldu. Burada beklentileri karşılayamayan Zhavi 2013 yılında 250 bin euro karşılığında Tel Aviv'e transfer oldu. Golcü oyuncu buradan 2016 yılında 7.23 milyon euro bedelle Guangzhou'ya transfer oldu.