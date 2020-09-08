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Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi transferi hakkında ipucu verdi​: Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi transferi hakkında ipucu verdi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinin ardından golcü oyuncu arayışında liste de Eran Zahavi de bulunuyor. İsrail'in oynadığı milli maç sonrasında açıklamalarda bulunan Eran Zahavi, transfer süreciyle ilgili ipucu verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eran Zahavi'nin sözleşmesi yıl sonunda bitiyor.

Eran Zahavi'nin sözleşmesi yıl sonunda bitiyor.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile her konuda anlaşma sağladı. Kosovalı golcünün kısa süre içerisinde İtalyan kulübüne imzayı atması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetim de rotasını forvet transferine çevirmiş durumda.

Mevlüt Erdinç ile yollarını ayıran, Frey'i kadroda düşünmeyen ve Mame Thiam ile Enner Valencia'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler Eran Zahavi'ye çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerin, Çin Süper Ligi'nde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren İsrailli golcü Eran Zahavi'yi kadrosuna katmak istediği biliniyor.

Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi
Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi

Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de artık isimler teker teker netleşmeye başladı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferine kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile de anlaşma sağladı. Hatta yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından imzayı atması bekleniyor.Eran Zahavi Fenerbahçe'ye önerildiİspanyol basını, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti. Nuevoperiodico'da yer alan habere göre, Çin Hükumeti Eran Zahavi'nin ülkesi İsrail'in oynayacağı maça gitmesine koronavirüs nedeniyle izin vermedi. Zahavi'de bu durum sonrasında sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun menajeri, Eran Zahavi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Haberin detayında İsrailli oyuncunun, Çin'de kazandığı paranın çok daha azını Fenerbahçe'de kazanacağını ve senelik 3 milyon euro ücret alabileceği yazıldı.Enner Valencia Fenerbahçe'deFenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?Çin basını ayrılık haberlerini doğruladıÇin basınında yer alan haberlerde de, Eran Zahavi'nin takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Hatta oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, takımına veda edeceği şeklinde Çin basınında yorumlandı.117 maçta, 103 gol, 13 asist33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.Chelsea, Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'ı transfer ettiJose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalandı

Eran Zahavi transfer ateşini yaktı

UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail'in sahasında Slovakya ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki oyuncu, transfer süreci hakkında konuştu. Birçok takımın peşinden koştuğu bilenen Zahavi yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren transfer işleriyle ciddi bir şekilde ilgilenmeye başlayacağız. Çin'de bir sözleşmem var ama bakalım. Neler olacağını ben de bilmiyorum. Bu olunca hep birlikte göreceğiz. Açıklanması gereken bir şey olduğunda açıklarız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin istediği Zahavi'ye sürpriz çağrı: Beşiktaş'a gel
Fenerbahçe'nin istediği Zahavi'ye sürpriz çağrı: Beşiktaş'a gel

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen İsrailli futbolcu Eran Zahavi'ye sürpriz bir çağrıdan bulundu. "Kupa kazanmak istiyorsan Beşiktaş'a gelmelisin"Çin ekibi Guangzhou'dan takım arkadaşı olan Zahavi'nin Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımın altına yorum bırakan Tosic, "Kupa kazanmak istiyorsan Beşiktaş'a gelmelisin" ifadelerini kullandı. Sırp futbolcunun bu yorumu sosyal medyada büyük etkileşim aldı. İşte Tosic'in gündem olan o çağrısı; Zahavi Fenerbahçe'ye geliyor: Sözleşme detayları belli oldu

  • 117 maçta, 103 gol, 13 asist
  • 33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.

Fenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?
Fenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?

İspanyol basını, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti. Nuevoperiodico'da yer alan habere göre, Çin Hükumeti Eran Zahavi'nin ülkesi İsrail'in oynayacağı maça gitmesine koronavirüs nedeniyle izin vermedi. Zahavi'de bu durum sonrasında sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun menajeri, Eran Zahavi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Haberin detayında İsrailli oyuncunun, Çin'de kazandığı paranın çok daha azını Fenerbahçe'de kazanacağını ve senelik 3 milyon euro ücret alabileceği yazıldı.Eran Zahavi, kimdir, kaç yaşında, nereli?25 Temmuz 1987 yılında İsrail'de doğan Eran Zahavi futbola ülkesinde başladı. 2011 yılında alt yapısından yetiştiği Hapoel Tel Aviv'den 1.68 milyon euro karşılığında Palermo'ya transfer oldu. Burada beklentileri karşılayamayan Zhavi 2013 yılında 250 bin euro karşılığında Tel Aviv'e transfer oldu. Golcü oyuncu buradan 2016 yılında 7.23 milyon euro bedelle Guangzhou'ya transfer oldu.117 maçta, 103 gol, 13 asist33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.Eran Zahavi'nin attığı şık goller;Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi

Emre Belözoğlu'ndan Cenk Tosun hamlesi: Everton ile görüştü
Emre Belözoğlu'ndan Cenk Tosun hamlesi: Everton ile görüştü

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde, Vedat Muriqi'nin Lazio ile sözleşme imzalayacak olmasının ardından rota Everton'ın Türk futbolcusu Cenk Tosun'a çevrildi.İlk görüşme yapıldıİngiliz Prince Ruperts Tower'ın haberine göre sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun bu transfer için düğmeye bastığı ve Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile görüntülü konuştuğu iddia edildi. Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ise Tosun'u gelecek sezon planlamasında düşünmediği belirtildi.29 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de 49 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.Zahavi Fenerbahçe'ye geliyor: Sözleşme detayları belli olduBeşiktaş'ın istediği Davide Santon'a Fenerbahçe talip oldu: Oyuncu kararını verdiVedat Muriqi is on his way to Lazio and with that Fenerbahce are on the hunt for a striker. Everton flop Cenk Tosun is a target and his sale to Turkish giants will be a win-win for everyone.#EFC #EPL #Transfers #Fenerbahce https://t.co/fpIlMaOdNu&mdash; Prince Ruperts Tower (@PrRupertsTower) September 7, 2020

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