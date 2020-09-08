Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi transferi hakkında ipucu verdi: Fenerbahçe transfer haberleri
Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi transferi hakkında ipucu verdi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinin ardından golcü oyuncu arayışında liste de Eran Zahavi de bulunuyor. İsrail'in oynadığı milli maç sonrasında açıklamalarda bulunan Eran Zahavi, transfer süreciyle ilgili ipucu verdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile her konuda anlaşma sağladı. Kosovalı golcünün kısa süre içerisinde İtalyan kulübüne imzayı atması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetim de rotasını forvet transferine çevirmiş durumda.
Mevlüt Erdinç ile yollarını ayıran, Frey'i kadroda düşünmeyen ve Mame Thiam ile Enner Valencia'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler Eran Zahavi'ye çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerin, Çin Süper Ligi'nde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren İsrailli golcü Eran Zahavi'yi kadrosuna katmak istediği biliniyor.
Eran Zahavi transfer ateşini yaktı
UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail'in sahasında Slovakya ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki oyuncu, transfer süreci hakkında konuştu. Birçok takımın peşinden koştuğu bilenen Zahavi yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren transfer işleriyle ciddi bir şekilde ilgilenmeye başlayacağız. Çin'de bir sözleşmem var ama bakalım. Neler olacağını ben de bilmiyorum. Bu olunca hep birlikte göreceğiz. Açıklanması gereken bir şey olduğunda açıklarız" ifadelerini kullandı.
117 maçta, 103 gol, 13 asist
33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.
Yorum