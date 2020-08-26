Fenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?

İspanyol basını, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti. Nuevoperiodico'da yer alan habere göre, Çin Hükumeti Eran Zahavi'nin ülkesi İsrail'in oynayacağı maça gitmesine koronavirüs nedeniyle izin vermedi. Zahavi'de bu durum sonrasında sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun menajeri, Eran Zahavi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Haberin detayında İsrailli oyuncunun, Çin'de kazandığı paranın çok daha azını Fenerbahçe'de kazanacağını ve senelik 3 milyon euro ücret alabileceği yazıldı.

Eran Zahavi, kimdir, kaç yaşında, nereli?

25 Temmuz 1987 yılında İsrail'de doğan Eran Zahavi futbola ülkesinde başladı. 2011 yılında alt yapısından yetiştiği Hapoel Tel Aviv'den 1.68 milyon euro karşılığında Palermo'ya transfer oldu. Burada beklentileri karşılayamayan Zhavi 2013 yılında 250 bin euro karşılığında Tel Aviv'e transfer oldu. Golcü oyuncu buradan 2016 yılında 7.23 milyon euro bedelle Guangzhou'ya transfer oldu.

117 maçta, 103 gol, 13 asist

33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.

Eran Zahavi'nin attığı şık goller;