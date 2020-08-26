Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi

Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de artık isimler teker teker netleşmeye başladı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferine kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile de anlaşma sağladı. Hatta yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından imzayı atması bekleniyor.

Eran Zahavi Fenerbahçe'ye önerildi

İspanyol basını, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti. Nuevoperiodico'da yer alan habere göre, Çin Hükumeti Eran Zahavi'nin ülkesi İsrail'in oynayacağı maça gitmesine koronavirüs nedeniyle izin vermedi. Zahavi'de bu durum sonrasında sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun menajeri, Eran Zahavi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Haberin detayında İsrailli oyuncunun, Çin'de kazandığı paranın çok daha azını Fenerbahçe'de kazanacağını ve senelik 3 milyon euro ücret alabileceği yazıldı.

Enner Valencia Fenerbahçe'de Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Las Palmas'dan Mauricio Lemos'u imza attırmak için İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, forvet transferinde de mutlu sona ulaştı.TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı. Oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kız kardeşi kaçırıldıktan sonra görüşmelere ara veren Valencia'nın, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini sar-lacivertlilere bağlayan imzayı atması bekleniyor. Enner Valencia, geçtiğimiz sezon Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'de 29 maçta, 2 gol atıp 5 de asist yapmıştı.Fenerbahçe forvetini buldu: Yıldız golcü İstanbul'a gelip imza atacakFenerbahçe'nin transfer etmek istediği Enner Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı

Çin basını ayrılık haberlerini doğruladı

Çin basınında yer alan haberlerde de, Eran Zahavi'nin takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Hatta oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, takımına veda edeceği şeklinde Çin basınında yorumlandı.

117 maçta, 103 gol, 13 asist

33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.

Chelsea, Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'ı transfer etti Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler stoper arayışlarında listenin ilk sırasına bonservisi elinde olan Malang Sarr'ı yazmıştı. Fakat Fransız oyuncu Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yolunu tuttu.İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, bonservisi elinde olan Malang Sarr'ın Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.İngiliz kulübü, oyuncunun gelişimini sürdürebilmesi başka bir takıma kiralamayı düşünüyor. Geride bıraktığımız sezonda Nice formasıyla 20 maça çıkan 21 yaşındaki genç oyuncu, 1 gol kaydetmişti.Malang Sarr'ı Fenerbahçe ve Chelsea dışında Barcelona'da yakından takip ediyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda, Barcelonalı yöneticilerin Sarr ile görüştüğü iddia edilmişti.Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Chelsea devreye girdi