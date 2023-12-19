İstanbulspor-Trabzonspor maçında atılan goller sayılacak mı?

İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasında ev sahibi ekibin sahadan çekilmesinin ardından futbolseverlerin akıllarına karşılaşmada atılan gollerin kime yazılacağı sorusu geldi.
"Beşiktaş-Galatasaray maçında siyah-beyazlı taraftarlar sahaya girmesinin ardından karşılaşma ertelenmişti. TFF, Beşiktaş-Galatasaray maçıyla ilgili olarak müsabakanın sonucunu sarı kırmızılı takım lehine 3-0 tescil edip Galatasaray adına 2 gol kaydeden Didier Drogba'nın golleri sayılmıştı"
Trabzonspor'un golleri sayılacak mı?
Karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini atan Trezeguet ve Paul Onuachu'nun golleri TFF'nin alacağı karar sonrası sayılması bekleniyor. İstanbulspor'un ise attığı gol sayılmayacak.