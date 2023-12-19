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Spor

İstanbulspor-Trabzonspor maçında atılan goller sayılacak mı?

İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekilirken futbolseverler karşılaşmada atılan gollerin kime yazılacağını sorguluyor. TFF, bu konuyla ilgili yıllar önce emsal olabilecek bir karar vermişti.

23:15 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 23:28 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Trezeguet ve Onuachu'nun golleri sayılacak.
Trezeguet ve Onuachu'nun golleri sayılacak.

İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasında ev sahibi ekibin sahadan çekilmesinin ardından futbolseverlerin akıllarına karşılaşmada atılan gollerin kime yazılacağı sorusu geldi.


TFF, geçtiğimiz yıllarda ligimizde emsal olabilecek karar vermişti;

"Beşiktaş-Galatasaray maçında siyah-beyazlı taraftarlar sahaya girmesinin ardından karşılaşma ertelenmişti. TFF, Beşiktaş-Galatasaray maçıyla ilgili olarak müsabakanın sonucunu sarı kırmızılı takım lehine 3-0 tescil edip Galatasaray adına 2 gol kaydeden Didier Drogba'nın golleri sayılmıştı"


Trabzonspor'un golleri sayılacak mı?

Karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini atan Trezeguet ve Paul Onuachu'nun golleri TFF'nin alacağı karar sonrası sayılması bekleniyor. İstanbulspor'un ise attığı gol sayılmayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ilerleyen günlerde İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla ilgili kararını verecek.





#Trabzonspor
#Süper Lig
#İstanbulspor
#Gol
1 saat önce
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