Sahadan çekilen İstanbulspor'un cezası ne olacak?

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımını sahadan çekti. Sarıalioğlu, futbolcularının sahada kalmak istemesine rağmen 'sorumluluk benim' ifadelerini kullandı.
"Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır."
Yaşanan sahadan çekilme olayının bir daha yaşanmaması adına İstanbulspor'un küme düşürülmesinin gündeme gelebileceği aktarıldı. Bununla birlikte küme düşme hattında yer alan sarı siyahlı takımın puan silme cezalarıyla birlikte ligde kalma şansının çok zor olduğu da öngörülebilir.