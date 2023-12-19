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Spor

Sahadan çekilen İstanbulspor'un cezası ne olacak?

İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekilirken herkes bunun sonucunda ne olacağını merak ediyor. Sarı siyahlı ekibin küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

22:23 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 22:30 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbulsporlu futbolcular Trabzonspor maçında soyunma odasına gitti.
İstanbulsporlu futbolcular Trabzonspor maçında soyunma odasına gitti.

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımını sahadan çekti. Sarıalioğlu, futbolcularının sahada kalmak istemesine rağmen 'sorumluluk benim' ifadelerini kullandı.

Peki İstanbulspor nasıl bir ceza alacak? Konuyla ilgili talimat şu şekilde;

"Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır."

Yaşanan sahadan çekilme olayının bir daha yaşanmaması adına İstanbulspor'un küme düşürülmesinin gündeme gelebileceği aktarıldı. Bununla birlikte küme düşme hattında yer alan sarı siyahlı takımın puan silme cezalarıyla birlikte ligde kalma şansının çok zor olduğu da öngörülebilir.

Öte yandan İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral, yaptığı paylaşımda 'bedeli ne olursa olsun' ifadelerini kullandı.


#İstanbulspor
#Trabzonspor
#Süper Lig
10 dakika önce
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İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı: Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti