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Spor

Hakem Ali Şansalan pozisyonda ne dedi?

Maçın hakemi Ali Şansalan, İstanbulspor tarafından tepki çeken pozisyon hakkında VAR Hakemini dinledikten sonra, golün temiz olduğunu Trabzonsporlu Mendy ile İstanbulspor forması giyen Losjah'a müdahalesinin çarpışma olduğunu Mendy'in topa dokunduğunu belirtti.

22:21 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 22:21 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Hakem Ali Şansalan
Hakem Ali Şansalan

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.


Trabzonspor maçın 68. dakikasında Paul Onuachu'nun kafa golüyle 2-1 öne geçti.


Ali Şansalan pozisyonu nasıl yorumladı?

Golün ardından İstanbulspor tarafı golden önce faul olduğu yönünde itiraz etti.


Mücadelenin hakemi Ali Şansalan, VAR hakemi dinledikten sonra ile golün temiz olduğunu Mendy ile İstanbulspor forması giyen Losjah'a müdahalesinin çarpışma olduğunu Mendy'in topa dokunduğunu belirterek golü geçerli saydı.


Ardından maçın 73. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu saha kenarına gelerek takımı sahadan çekti.









#Süper Lig
#Hakem
#Ali Şansalan
#İstanbulspor
12 dakika önce
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İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı: Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti