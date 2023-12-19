Golün ardından İstanbulspor tarafı golden önce faul olduğu yönünde itiraz etti.

Mücadelenin hakemi Ali Şansalan, VAR hakemi dinledikten sonra ile golün temiz olduğunu Mendy ile İstanbulspor forması giyen Losjah'a müdahalesinin çarpışma olduğunu Mendy'in topa dokunduğunu belirterek golü geçerli saydı.