Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Trabzonspor maçın 68. dakikasında Paul Onuachu'nun kafa golüyle 2-1 öne geçti.
Ali Şansalan pozisyonu nasıl yorumladı?
Golün ardından İstanbulspor tarafı golden önce faul olduğu yönünde itiraz etti.
Mücadelenin hakemi Ali Şansalan, VAR hakemi dinledikten sonra ile golün temiz olduğunu Mendy ile İstanbulspor forması giyen Losjah'a müdahalesinin çarpışma olduğunu Mendy'in topa dokunduğunu belirterek golü geçerli saydı.
Ardından maçın 73. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu saha kenarına gelerek takımı sahadan çekti.