Ertuğrul Doğan: Ecmel Başkan sizinle alakalı değil dedi

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. İstanbulspor Başkanı'nın takımı sahadan çekmesinin ardından maç 73. dakikasında ertelendi.
Karşılaşma sonrası Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu.
Başkan Ertuğrul Doğan şöyle konuştu:
"İstanbulspor maç öncesinde bizi yemekte ağırladı, misafir etti. Ecmel Bey zaten Trabzonlu, bizim de iyi ağabeyimiz. Yönetimler arasında hiçbir sıkıntı yok. Bizi çok güzel ağırladılar. Maçın gidişatı esnasında bir pozisyon gelişti, ben tekrarını izleyemedim, konunun bu maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum"
"Ecmel Bey'in daha önce bildirdiği hakemlerle ilgili şikayeti vardı. Bugün öyle bir pozisyon gelişti. Bana da dönüp, "Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum" şeklinde bir şey söyledi"