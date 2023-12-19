|
Spor

Ertuğrul Doğan: Ecmel Başkan sizinle alakalı değil dedi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbulspor maçında yaşanan olaylar üzerine, "Ecmel Başkan bana dönüp, 'Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum' şeklinde bir şey söyledi" ifadelerini kullandı.

22:47 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Başkan Ertuğrul Doğan
Başkan Ertuğrul Doğan

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. İstanbulspor Başkanı'nın takımı sahadan çekmesinin ardından maç 73. dakikasında ertelendi.


Karşılaşma sonrası Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu.


Başkan Ertuğrul Doğan şöyle konuştu:

'Pozisyonun tekrarını izleyemedim'

"İstanbulspor maç öncesinde bizi yemekte ağırladı, misafir etti. Ecmel Bey zaten Trabzonlu, bizim de iyi ağabeyimiz. Yönetimler arasında hiçbir sıkıntı yok. Bizi çok güzel ağırladılar. Maçın gidişatı esnasında bir pozisyon gelişti, ben tekrarını izleyemedim, konunun bu maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum"


'Ecmel Başkan sizinle alakalı değil dedi'

"Ecmel Bey'in daha önce bildirdiği hakemlerle ilgili şikayeti vardı. Bugün öyle bir pozisyon gelişti. Bana da dönüp, "Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum" şeklinde bir şey söyledi"








#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#İstanbulspor
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı: Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti