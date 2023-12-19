Abdullah Avcı: Yapabileceğim bir şey yok

"Bugün futbola giremeyeceğiz herhalde. Değişik bir gün yaşanıyor. Futbol adına üzücü. Bundan sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nun vereceği kararı bekleyeceğiz. Futbolun içindeki olaylarla alakalı hep oyunu ve oyuncuyu geliştirmeye kafamı yordum. Bundan sonraki süreçte de böyle yapacağım"

"Benim yapabileceğim bir şey yok. Ben futbola saha içinde katkı sağlarım diye düşünüyorum. Birbirimizi olan saygıyı kaybetmeyelim. Üzücü bir gün. Çok üzüntülüyüm. Ben oyunun içinde kalacağım. Sakin kalmak lazım. Ertesi gün normal hayatımıza dönmemiz lazım. Bundan sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nun vereceği kararı bekleyeceğiz”