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Spor

Abdullah Avcı: Yapabileceğim bir şey yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor maçında yaşanan olaylar üzerine, "Benim düzeltebileceğim bir şey yok. Çok üzüntülüyüm. Sakin kalmak lazım. Ben futbola kafa yormaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

22:30 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Teknik direktör Abdullah Avcı
Teknik direktör Abdullah Avcı

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. İstanbulspor Başkanı'nın takımı sahadan çekmesinin ardından maç 73. dakikasında ertelendi.


Yaşanan olayların ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

'TFF'nin kararını bekleyeceğiz'

"Bugün futbola giremeyeceğiz herhalde. Değişik bir gün yaşanıyor. Futbol adına üzücü. Bundan sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nun vereceği kararı bekleyeceğiz. Futbolun içindeki olaylarla alakalı hep oyunu ve oyuncuyu geliştirmeye kafamı yordum. Bundan sonraki süreçte de böyle yapacağım"


'Yapabileceğim bir şey yok'

"Benim yapabileceğim bir şey yok. Ben futbola saha içinde katkı sağlarım diye düşünüyorum. Birbirimizi olan saygıyı kaybetmeyelim. Üzücü bir gün. Çok üzüntülüyüm. Ben oyunun içinde kalacağım. Sakin kalmak lazım. Ertesi gün normal hayatımıza dönmemiz lazım. Bundan sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nun vereceği kararı bekleyeceğiz”








#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#İstanbulspor
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