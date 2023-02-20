Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Özgün

Binlerce bina yerle bir olurken TOKİ konutları depremde sınavı geçti

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Deprem olan illerde TOKİ’nin çok sayıda konutu bulunmakta. Toplu Konut İdaresi'nin yaptığı binaların depreme dayanıklılığı, binaların nasıl yapılması gerektiğini de ortaya koydu. Uzmanlar, TOKİ binalarının sağlam kalmasının sebebini zemin etüdünün yapılmış olmasına bağlıyor. TOKİ konutları nasıl yıkılmadı? TOKİ binalarını ayakta tutan detay neydi? sorularına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan cevap geldi.

10:02 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TOKİ konutları depreme dayanıklı mı?

TOKİ konutları depreme dayanıklı mı?

Depremden etkilenen bölgelerdeki TOKİ binalarının yıkılmamasının arkasındaki nedenli Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı. Peki, TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ binaları neden yıkılmadı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD'da kurulu Deprem Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, tarihin gördüğü en büyük doğal afetlerden biri olan Pazarcık merkezli depremin 14'üncü gününü geride bıraktıklarını söyledi.

Depremde kaç bina yıkıldı?

Deprem bölgesinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı kaç bina var?

Bakan Kurum, birkaç gün içerisinde hasar tespitlerini 7 bin 328 uzman personelle 11 ilin her noktasında, her yapıyı titizlikle inceleyerek tamamlayacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti: "Deprem bölgesinde yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 3 milyon 520 bin bağımsız bölümden oluşan 927 bin binanın incelemesi tamamlanmıştır. Bu kapsamda 118 bin binada 412 bin bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Gaziantep genelinde de 37 bin bağımsız bölümden oluşan 16 bin binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik."

TOKİ konutları

TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da zemin etüt çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

  • Kurum, "TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Doğru zemin, doğru teknikle. İstişareler sonucu belirlediğimiz yeni yerleşim yerlerimizde de doğru zemini bulmak için mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarımız hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgelerinde kaç TOKİ binası var?

  • Kahramanmaraş - 5 bin 545
  • Hatay - 8 bin 18
  • Gaziantep - 27 bin 947
  • Malatya - 20 bin 605
  • Adıyaman - 7 bin 65
  • Adana - 21 bin 154
  • Diyarbakır - 20 bin 912
  • Şanlıurfa - 17 bin 261
  • Osmaniye - 3 bin 323
  • Kilis - Bin 929


#deprem
#toki konutları
#toki
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
1 saat önce
default-profile-img
Binlerce bina yerle bir olurken TOKİ konutları depremde sınavı geçti
2023 LGS örnek soruları ve Liselere Geçiş Sistemi sınavında çıkacak konular
Dünyanın aydınlatılan ilk caddesiydi: Son hali drone'la görüntülendi
Fenerbahçe Opet play-off turunda Grupa Azoty Chemik ile karşılaşıyor
Pakistan’da otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Deprem kira, barınma ve taşınma yardımı Ziraat Bankası üzerinden verilecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.