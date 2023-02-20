|
TOKİ konutları depreme dayanıklı mı?
Depremden etkilenen bölgelerdeki TOKİ binalarının yıkılmamasının arkasındaki nedenli Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı. Peki, TOKİ binaları depremde nasıl ayakta kaldı? TOKİ binaları neden yıkılmadı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD'da kurulu Deprem Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, tarihin gördüğü en büyük doğal afetlerden biri olan Pazarcık merkezli depremin 14'üncü gününü geride bıraktıklarını söyledi.
Bakan Kurum, birkaç gün içerisinde hasar tespitlerini 7 bin 328 uzman personelle 11 ilin her noktasında, her yapıyı titizlikle inceleyerek tamamlayacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti: "Deprem bölgesinde yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 3 milyon 520 bin bağımsız bölümden oluşan 927 bin binanın incelemesi tamamlanmıştır. Bu kapsamda 118 bin binada 412 bin bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Gaziantep genelinde de 37 bin bağımsız bölümden oluşan 16 bin binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik."
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da zemin etüt çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.