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Bakan Fahrettin Koca: Bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem olan illerde bulaşıcı hastalık verilerini ve analizlerini düzenli takip ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır." dedi. Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarına dair diğer detaylar haberimizde.

09:17 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da düzenlediği basın toplantısında, afetin ilk gününden beri Hatay'da hizmetlerin aksamaması için gayret ettiklerini söyledi. Büyük afetin gerçekleşmesi dakikalar sürse de sebep olduğu yıkımın tamirinin ve geride bıraktığı yaraların iyileşmesinin zaman alacağına işaret eden Koca, tüm gayretlerinin yaraları en kısa sürede sarmak ve afeti yaşayanların maddi manevi tüm ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu dile getirdi.

Musluk suları içilebilir mi?

Koca, salgınlara sebep olabilecek en kritik konunun içme suyu güvenliği olduğunu vurguladı. Suların analizlerini düzenli yaptıklarını ve bakiye klor miktarını ölçtüklerini belirten Koca, eksik olan yerlerde süper klorlama yapıldığını kaydetti.

Bu alanda bugüne kadar yapılanlara ilişkin bilgi veren Koca, sözlerine şöyle davam etti: "Depremin ilk günlerinde bulaşıcı hastalıklar açısından tanı koyabilecek mobil laboratuvarlarımızla su hijyeni açısından inceleme yapmak üzere mobil su laboratuvarımızı bölgede çalıştırmaya başladık. Deprem bölgesindeki şehirlerde şebeke suyu klorlanmakta ve bakiye klor ölçümleri ve mikrobiyolojik incelemeler yapılmaktadır. 6-17 Şubat arasında deprem bölgesinde 8 bin 379 noktada bakiye klor ölçümü yapılmış olup yüzde 81,54 oranında bakiye klor oranı uygun olarak görülmektedir.

Hatay ilimizin Antakya ve Defne ilçeleri dışında deprem illerinde şebeke suyu verilebilmektedir. Hatay'da Antakya ve Defne ilçelerinde kontrollü olarak şebeke suyu sağlanmakta, sağlanamayan yerler için tankerle su verilip, tankerlerde klorlama yapılmaktadır. Hatay dışındaki bütün illerde süper klorlama yapılmış olup klorlamaya devam edilmektedir. Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Urfa, Kilis ve Osmaniye'de belediyeler de sistemsel klorlama yapmakta olup sahada ekipler uygun görmedikleri yerlerde klor tabletle de klorlama yapmaktadır. Bununla birlikte şebeke hasarları ve kaynakta meydana gelen olumsuzluklardan dolayı su kalitesinde uygunsuzluklar yaşanabilmektedir. Valilik ya da kaymakamlıkların 'Musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmeli, şebeke suyu temizlik için kullanılmalıdır."



#deprem
#bulaşıcı hastalık
#fahrettin koca
2 saat önce
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Bakan Fahrettin Koca: Bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır
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