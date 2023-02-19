Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için yapılacak. Bu durumdaki kişiler, barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

Yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı binası olanlara kira yardımı ne kadar?

Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000 TL olmak üzere toplam 60.000 TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL kira yardımı yapılacak.

Konteynerda kalanlara kira yardımı olacak mı?

Konteynerde kalanlara kira yardımı var mı?

Konutu ağır hasarlı olup, konteyner talebi bulunan afetzedelere barınma desteği yapılıyor mu? Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak, barınma desteğinde bulunulmayacak. İşte Afetzede Barınma Desteği başvurusu ile ilgili merak edilenler:

1- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?

Hasar gören konutta oturduğu tespit edilen afetzedelere, barınma desteği yapılıyor. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması halinde afetzedenin ikametgahı teyit edildikten sonra ödemeler yapılacak.

2- Barınma desteği almam için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu?

Afetzedenin hesap açmasına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alabilecek. Yardım desteği, Ziraat Bankasında hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.

3- Kiracıyım, kira kontratım yok, barınma desteği alabilecek miyim?

Afetzedenin kimlik paylaşım sisteminde ikametgahı sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sisteminden (TAKBİS) yapılacak inceleme neticesinde ev sahibi olmadığı tespit edilenler kiracı olarak kabul edileceğinden barınma desteğinden faydalanabilecek.

4- Hasar tespit yapılırken konutuma girilemediğinden barınma desteği yardımını nasıl alabilirim?

Afetzedenin hasar tespitine yapacağı itiraz sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yapılacak tespit sonucuna göre ödeme yapılacak.

5- Henüz hesabıma para yatmadı ne yapabilirim?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacak. Yardım desteği, evi hasar almış her vatandaşa TC kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankasına yatırılacak.

6- Taşınma yardımı verilecek mi?

Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15.000 TL taşınma yardımı yapılacak.

7- Kira yardımı verilecek mi?

Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000 TL olmak üzere toplam 60.000 TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL kira yardımı yapılacak.

8- Yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı konutlar için yapılan barınma desteği yardımının tamamı afetzedelere hemen verilmekte midir?

İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak.

9- Konutu ağır hasarlı olup, konteyner talebi bulunan afetzedelere barınma desteği yapılmakta mıdır?

Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15.000 TL taşınma yardımı yapılacak olup, barınma desteği yapılmayacak.

10- Ebeveynine ait bir konutta ikamet eden evli afetzedeler için barınma desteği ödemesi yapılmakta mıdır?

Evli afetzede, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 60.000-TL barınma, 15.000-TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.

11- Ebeveynine ait bir konutta ikamet eden boşanmış afetzedeler için barınma desteği ödemesi yapılmakta mıdır?

Boşanmış afetzede, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 60.000-TL barınma, 15.000-TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.

12- Ebeveynine ait bir konutta ikamet eden bekar afetzedeler için barınma desteği ödemesi yapılmakta mıdır?

Bekar afetzede, barınma desteği açısından kiracı kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24.000 TL barınma, 15.000 TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.

13- Bir üst ebeveyne (dede, babaanne, vb.) ait konutta ikamet eden afetzedelere barınma desteği ödemesi yapılmakta mıdır?

İkamet edilen konut bir üst ebeveyne (dede, babaanne vb.) ait ise, afetzede barınma desteği açısından kiracı gibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24.000 TL barınma, 15.000 TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.

14- Hisseli konutlar için barınma desteği yardımı yapılmakta mıdır?

Hisseli konut sahiplerinden hasar gören konutta sadece ikamet eden kişiye konutun hasar durumuna göre barınma desteği yapılacak. Eğer hisse sahiplerinin hepsi hasar gören evde oturuyor ise konutun hasar durumuna göre belirlenen barınma desteği miktarı en çok hisse sahibine, hisseler eşitse ilk başvuruyu yapan kişiye ödenecek. Ayrıca, hisse sahipleri kendi aralarında seçecekleri bir kişiye muvafakat vermek şartıyla bütün ödemenin sadece o kişiye yapılmasını da sağlayabilecek.

15- Hasarlı konutta ikamet eden eşlerden hangisine barınma desteği ödemesi yapılmaktadır?

Barınma desteği ödemesi konutun tapuda kayıtlı olduğu kişi adına yapılacak.

16- Apartman görevlileri için barınma desteği ödemesi yapılmakta mıdır?

Apartman görevlileri için; bu görevlerini resmi olarak belgelemeleri kaydıyla, konutları yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24.000 TL barınma, 15.000 TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.

17- Sahip olunan birden fazla konutun her biri için ayrı ayrı barınma desteği ödemesi yapılabilir mi?

Afetzedenin fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olan konutu için hasar durumuna göre afetzedelere barınma desteği yapılıyor. Fiilen ikamet edilmeyen konut için barınma desteği yapılmıyor.







