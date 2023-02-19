|
Deprem kira yardımı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için yapılacak. Bu durumdaki kişiler, barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.
Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000 TL olmak üzere toplam 60.000 TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL kira yardımı yapılacak.
Konutu ağır hasarlı olup, konteyner talebi bulunan afetzedelere barınma desteği yapılıyor mu? Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak, barınma desteğinde bulunulmayacak. İşte Afetzede Barınma Desteği başvurusu ile ilgili merak edilenler:
Hasar gören konutta oturduğu tespit edilen afetzedelere, barınma desteği yapılıyor. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması halinde afetzedenin ikametgahı teyit edildikten sonra ödemeler yapılacak.
Afetzedenin hesap açmasına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alabilecek. Yardım desteği, Ziraat Bankasında hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.
Afetzedenin kimlik paylaşım sisteminde ikametgahı sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sisteminden (TAKBİS) yapılacak inceleme neticesinde ev sahibi olmadığı tespit edilenler kiracı olarak kabul edileceğinden barınma desteğinden faydalanabilecek.
Afetzedenin hasar tespitine yapacağı itiraz sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yapılacak tespit sonucuna göre ödeme yapılacak.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacak. Yardım desteği, evi hasar almış her vatandaşa TC kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankasına yatırılacak.
Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15.000 TL taşınma yardımı yapılacak.
Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000 TL olmak üzere toplam 60.000 TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL kira yardımı yapılacak.
İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak.
Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15.000 TL taşınma yardımı yapılacak olup, barınma desteği yapılmayacak.
Evli afetzede, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 60.000-TL barınma, 15.000-TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.
Boşanmış afetzede, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 60.000-TL barınma, 15.000-TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.
Bekar afetzede, barınma desteği açısından kiracı kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24.000 TL barınma, 15.000 TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.
İkamet edilen konut bir üst ebeveyne (dede, babaanne vb.) ait ise, afetzede barınma desteği açısından kiracı gibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24.000 TL barınma, 15.000 TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.
Hisseli konut sahiplerinden hasar gören konutta sadece ikamet eden kişiye konutun hasar durumuna göre barınma desteği yapılacak. Eğer hisse sahiplerinin hepsi hasar gören evde oturuyor ise konutun hasar durumuna göre belirlenen barınma desteği miktarı en çok hisse sahibine, hisseler eşitse ilk başvuruyu yapan kişiye ödenecek. Ayrıca, hisse sahipleri kendi aralarında seçecekleri bir kişiye muvafakat vermek şartıyla bütün ödemenin sadece o kişiye yapılmasını da sağlayabilecek.
Barınma desteği ödemesi konutun tapuda kayıtlı olduğu kişi adına yapılacak.
Apartman görevlileri için; bu görevlerini resmi olarak belgelemeleri kaydıyla, konutları yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24.000 TL barınma, 15.000 TL taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.
Afetzedenin fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olan konutu için hasar durumuna göre afetzedelere barınma desteği yapılıyor. Fiilen ikamet edilmeyen konut için barınma desteği yapılmıyor.