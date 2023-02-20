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Bakan Kurum’dan flaş açıklam: Deprem bölgesine ilk etapta 250 bin konut yapılacak

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki illerde 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi. Deprem olan illerde ilk etapta yapılacak 250 bin konutla ilgili hazırlıklar da tamam. Bakan Kurum, hasar tespiti tamamlanan illerde aşama aşama yeni konutların yapımına başlayacaklarını, ilk ihalenin ise 22 Şubat yapılıp, mart ayında temellerin atılacağını ve yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi. Bakan Kurumun kalıcı deprem konutlarına ilişkin yaptığı açıklamanın detayları haberimizde.

09:45 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Deprem konutları ne zaman yapılacak?

Deprem konutları ne zaman yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki illerde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.

Deprem olan illerde konutlar ne zaman yapılacak?

Bakan Kurum, hasar tespiti tamamlanan illerde aşama aşama yeni konutların yapımına başlayacaklarını, ilk ihalenin ise 22 Şubat yapılıp, mart ayında temellerin atılacağını ve yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi. Kurum, "İlk etapta, hemen 200-250 bin konutun inşaatına başlayacağız.


Hasar tespiti tamamlandıkça diğer konutların da yapımını gerçekleştireceğiz. Bizim için esas olan verdiğimiz söz. Yıkım nerede ise biz, tüm imkânlarımız ve gücümüzle oradayız. Kimseyi dışlamamız, ötekileştirmemiz, iş planında geriye atmamız söz konusu olamaz. Nifak tohumu ekenlere itibar etmeyin" dedi.

Yeni deprem konutlarında temeller ne zaman atılacak?

1 ay içinde ilk temeller yükselecek. Deprem bölgesinde 2-3 ay içinde kalıcı ve güvenli konutların şantiyeleri görülecek. Kurum, kent ve konut tasarımında yerel dokunun, sosyolojinin de gözetileceğini, "altı dükkân, üstü daire döneminin ise kapanacağını" da vurguladı.

Kurum, "Eski kent merkezlerinde ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüdler yapmak suretiyle vatandaşımızı da mağdur etmeyecek anlayışla gerek imar kısıtı, gerekse yapılaşma şartlarının hepsini yeniden gözden geçireceğiz. Tek katlı ve yatay mimaride dükkânlar açılmasını planlıyoruz. Arsa karşılığı takas veya yeni yapılan konutlardan teklif edeceğiz. Depremin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde inşaatına başlanan 32 bin 500 kişilik geçici barınma alanlarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.



#deprem konutları
#murat kurum
#kahramanmaraş depremi
1 saat önce
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Bakan Kurum’dan flaş açıklam: Deprem bölgesine ilk etapta 250 bin konut yapılacak
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