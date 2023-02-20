Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarını sarmak için devlet tüm imkanlarını seferber etti. Depremzede çiftçilere mazot ve gübre destekleri nakit ödenecek. Toplam tutarı 2,8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri şubat sonuna kadar çiftçilerin hesaplarına yatırılacak. Depremin yıkıma neden olduğu illerdeki çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve üretime devam edebilmeleri için birçok destek sunuluyor. Peki büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği ne kadar? İşte depremden etkilenen çiftçilere verilen destekler.