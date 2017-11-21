AB'de laf çok para yok

Göçmen politikası nedeniyle Türkiye’ye her fırsatta methiyeler düzen Avrupa Birliği (AB), iş sorumluluk üstlenmeye gelince yan çiziyor. Mültecilere mali ve sosyal yardımlar konusunda karnesi kırıklarla dolu olan AB kurumları, bu yaklaşımı 2018 bütçesinde de sürdürdü.

1, 7 MİLYAR AVRO KESİNTİ

Gelecek yılki gelirini 160,1 milyar avro olarak planlayan AB; hayvancılıktan AR-GE’ye, sosyal yardımlardan idari işlere kadar farklı alanlarda 144,7 milyar avro harcama yapacağını duyurdu. Bu harcamalardan mültecilere düşen pay ise sadece 4,2 milyar avro yani genel toplamın yüzde 3,2'si. Geçen yıl bu konuya 5,9 milyar avro ayıran kurum, 4,2 milyar pay ile sığınmacılara yönelik bütçesinde 1,7 milyar avroluk da kesinti yapmış oldu.

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GERİ GÖNDERMEK İÇİN HARCANACAK

Üstelik bu para sığınmacılara yardımdan çok onları dışlamak için kullanılacak. Çünkü ilgili bütçenin resmi adı; ‘Sığınmacı krizi ve güvenlik’ olarak geçiyor. Kaynağın kullanım amacı resmi metinlerde; mültecilerin yerleştirilmesi, geri gönderilmesi ve suçun önlenmesi ifadeleriyle yer alıyor.

Son 5 yıldır özellikle yaz aylarında Avrupa'nın güney kıyıları trajik ölümlerle sonuçlanan göç akınına sahne oluyor.

28 ÜLKE BİR TÜRKİYE ETMEDİ

28 ülkeli Birlik, sadece AFAD bünyesinde 13 milyar; tüm STK’larıyla 30 milyar dolardan fazla harcayan Türkiye’nin katkılarının yanına bile yaklaşamadı. AB kurumları, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için sağlamayı taahhüt ettiği 2,9 milyar avroluk fondan bu zamana kadar sadece 908 milyon avro aktardı. Geçtiğimiz günlerdeki AB Komisyonu açıklamasında, şimdiye kadar 55 proje için 1,78 milyar avro’nun üzerinde sözleşme imzalandığı ve bu projelere 908 milyon avroluk ödeme yapıldığı kaydedildi.

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DESTEK DEĞİL CEZA VAR

Bütçeden, büyüme ve ekonomiye yönelik programlara 77,5 milyar avro, çiftçileri desteklemeye 59 milyar avro, Ar-Ge programı Horizon 2020’ye 11,2 milyar avro, sığınmacı krizine ve güvenliğin artırılmasına yönelik 4,2 milyar avro tahsis edilecek. Bütçede, Türkiye’ye sağlanacak katılım öncesi mali yardımlar (IPA) 105 milyon avroluk kesintiye uğradı. Ayrıca 70 milyon avronun kullanımı da donduruldu. Bu gelişme üzerine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından şu mesajı gönderdi: "AB fonlarından yapılacak 105 milyon avro kesinti ekonomik açıdan hiç önemli değil. Türkiye, yıllık 178 milyar avro brüt dış finansman kullanıyor."

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Büyükelçiler geldi, gezdi gördü, gitti

AB bütçesiyle ilgili bu gelişmeler olurken, Birliğin temsilcileri de Türkiye’deki sığınmacılarla ilgili bildik rutinlerine devam ediyor. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki 24 AB üyesi ülkenin temsilcileri Gaziantep Ticaret Odasını ziyaret ederek kentin ticaret hacmi ve Suriyeli mülteciler hakkında bilgi aldı. Büyükelçi Berger toplantıdaki konuşmasında, mültecilerin Türkiye tarafından yük değil, fırsat olarak görüldüğünü belirterek, “Türkiye mültecilerin iş ve ticaret potansiyelinden faydalanıyor. Burada bir Suriye masası kurmuş olmanız çok güzel” demekle yetindi.