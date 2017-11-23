UBER kullanana da ceza var

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği Uber uygulamasını kullananlara ceza kesiyor.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın başlattığı girişimlerle Uber'e korsan taksi cezası kesilirken, uygulamalarda 6 bin 700 sürücüye ve 44 motosikletçiye 2 bin 628'er lira para cezası verildi. Aynı sürücüler, polise ikinci kez yakalanırsa ceza 4 bin 380'er liraya çıkacak.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası konuyla alakalı, emniyet teşkilatına teşekkür etti. Oda'dan yapılan açıklamada, "Odamıza plakalarını ihbar etmiş olduğunuz Uber vs. tüm korsan taşımacılar hakkında başlattığımız işlemler sonucu İl Emniyet Müdürlüğü 01.01.2017-20.10.2017 tarihleri arasında 6 bin 700 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bilgisini bizlerle paylaştı. Korsan taşımacıları tamamen bitirecek olan bizlerin kaliteli ve konforlu hizmetimiz olacaktır. Mesleğimize sahip çıkalım, ekmeğimizi hainlerle paylaşmayalım" denildi.

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MALİYE DE UBER'İN PEŞİNDE

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, "Uber'e hizmet eden veya D2 belgesi ile korsan taşımacılık yapanlar hükümetimizin çeşitli birimleri tarafından takip ediliyor. Maliye, Uber ile çalışan şahsı veya belgesini taşıdığı şirketi vergi anlamında incelemeye alıyor. İBB Uber telefon uygulaması ile korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen kişinin toplu taşıma belgesini iptal ediyor. TURSAB D2 belgesini kötüye kullanmaktan acenteliği iptal ediyor. Ulaştırma Bakanlığı bir tane korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen şirketin tüm D2 belgelerini iptal ediyor. Araç içerisinde yakalanan müşteriye 292 TL ceza yazılıyor. Açtığımız mahkeme ile Uber'in internet sitesinin erişiminin engellenmesi yolundaki süreç devam ediyor" sözlerine yer verildi.

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EKONOMİ UBER'i kullanana 292 lira ceza