AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Samsun-Sarp Demiryolu Projesi ile ilgili, "Samsun- Sarp’a binip hem gezelim hem de manzarayı izleyelim diyen insanlar hızlı treni kullanıp Karadeniz’in turistik yerlerini, doğasını, yeşilini görme fırsatını çok daha rahat yakalayacaktır" dedi.

Samsun-Sarp Demiryolu Projesinin hayata geçirilmesi için güç birliği yapan kent konseylerine destek veren AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, projenin takipçisi olacağını ifade etti.

Gündoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a projeyi en kısa zamanda aktaracağını da kaydederek, şöyle konuştu:

“Öncelikle Karadeniz Kent Konseylerine teşekkür ediyorum. Ordu’da bir toplantı yaptılar ve Karadeniz’in Samsun’dan itibaren Sarp sınır kapısına kadar bir hızlı tren projesi konuşuldu. Bu projenin hayata geçirilmesi için kent konseylerine ne düşüyorsa yapacaklarını ilan ettiler. Biz de siyasiler olarak sonuna kadar bu projenin doğru bir proje olduğuna inanıyoruz. Birkaç yıl öncesinde de Olay Gazetesinin havaalanıyla ilgili çok uzun süre “havaalanı istiyoruz” manşetini atma koşuluyla Ordu’da bir havaalanı ortaya çıkarıldı. Şimdi de hızlı tren konusu manşetlerde. Hızlı tren Karadeniz’in yeşil doğasına çok faydalı olacak ve Karadeniz için etkili bir yatırım olacaktır. Biz de bunu görüyoruz biz de bunun takipçisi olacağız.

REKLAM

Proje hayata geçebilir

Bu proje hayata geçebilir mi? Geçebilir. Çünkü Avrupa’nın birçok yerinde bu projeler var ve hızlı trenler yapılıyor. Şu anda zaten Ankara’dan Sivas üzerinden Erzincan ve Erzurum’a kadar gidecek olan bir hızlı tren projesi bitme aşamasına geldi. Yakın bir zamanda da Sivas’a kadar olan kısmı açılacak. Bu projenin de hayata geçirilmemesinin hiçbir nedeni yok. Daha önce Devlet Demir Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ordulu hemşerimizle görüşmüştük o da bu proje çalışmasının belli bir noktaya kadar olduğunu, Fatsa’nın çıkışına kadar yapıldığını ve devamının da yapılması gerektiğini bize söylemişti. Biz de inşallah şimdi hep birlikte bu işin hayata geçirilmesi için elimizden geleni var gücümüzle yerine getirmek için mücadele edeceğiz. Sivil toplum örgütlerinin, kent konseylerinin ve kamuoyunun bu şekilde duyarlı olması ve bu işe öncülük etmesi tabi ki biz siyasileri mutlu ediyor. Çünkü biz de bu projenin arkasında desteği olduğu zaman daha rahat hayata geçirilmesi için mücadele edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız dün Rize’deydi ve orada kongreye katıldı. Bu kent konseyleri görüşmesinden sonra da Cumhurbaşkanımız Trabzon, Giresun, Ordu kongrelerine gelecek. O kongrelerde de Samsun kongresine gelecek. Kendilerine de bu projeyi ileteceğiz. Altyapısını da oluşturup bakanlarımızla, belediye başkanlarımız, milletvekili arkadaşlarımızla bu işin hayata geçirilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.”