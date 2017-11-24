Kastamonu'da ulaşıma kar engeli-Kastamonu hava durumu 24 Kasım

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Kar nedeniyle kent merkezinde 3, Ağlı'da 3, Azdavay'da 10, Daday'da 3, Devrekani'de 25, İhsangazi 3, İnebolu 5, Küre'de 15 ve Pınarbaşı'nda 13, Şenpazar 1 olmak üzere 81 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde gün içerisinde kapanan 86 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı. Kapalı köy yollarında özel idare ekiplerinin açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kastamonu hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile bu akşam saatlerinde Kayseri, Samsun, Ordu, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Artvin ile Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde (400 metre üzeri rakımı olan yerlerde) yer yer yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Marmara ile iç bölgelerde yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen kar yağışlarının bu akşam ve gece saatlerinde etkisini artırarak Artvin ile Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde (400 metre üzeri rakımı olan yerlerde) yer yer yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.