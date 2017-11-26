Maç bitti Fenerbahçeli futbolcular yere çöktü

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra sarı lacivertli futbolcular ilginç bir görüntü oluşturdu.
Kazandıkları 3 puanla lider Galatasaray'la aralarındaki puan farkını 6'ya indiren sarı lacivertliler bunun sevincini sahaya çökerek yaşadı.
- Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen de karşılaşmanın değerlendirilmesini yaptığı NTV ekranlarında "Fenerbahçe için bu görüntü çok önemli. Oyuncular kazanma hırsını kazanmış ve mücadelelerin öneminin farkında" yorumlarında bulundu.
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