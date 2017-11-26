SÜPER LİG

Maç bitti Fenerbahçeli futbolcular yere çöktü

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın bitiş düdüğünün ardından ilginç bir görüntü oluştu. Sarı lacivertli futbolcular 3 puanın kazanılmasının sevinci ve hırsıyla oldukları yere çöktü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcular, Antalyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından yere çöküp büyük bir sevinç yaşadı.

Fenerbahçeli futbolcular, Antalyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından yere çöküp büyük bir sevinç yaşadı.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra sarı lacivertli futbolcular ilginç bir görüntü oluşturdu.

Kazandıkları 3 puanla lider Galatasaray'la aralarındaki puan farkını 6'ya indiren sarı lacivertliler bunun sevincini sahaya çökerek yaşadı.

  • Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen de karşılaşmanın değerlendirilmesini yaptığı NTV ekranlarında "Fenerbahçe için bu görüntü çok önemli. Oyuncular kazanma hırsını kazanmış ve mücadelelerin öneminin farkında" yorumlarında bulundu.

Fenerbahçeli futbolcuların Antalyaspor maçı sonrası yaşadığı sevinç.
Fenerbahçeli futbolcuların Antalyaspor maçı sonrası yaşadığı sevinç.

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