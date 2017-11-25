Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-0

Beşiktaş, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi Malatya'da kritik bir puan kaybı yaşadı. 13. hafta mücadelesine Yeni Malatyaspor'a konuk olan siyah beyazlılar, 0-0 berabere kaldı.

Maça tutuk başlayan Beşiktaş, ilk yarıda istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Buna Yeni Malatyaspor'un 8. dakikada bir topu direkten döndü. İlk yarıda kaleye isabetli şut çekemeyen Siyah beyazlılar, ikinci yarıda ise vites yükseltti. Negredo ve Oğuzhan'ın oyuna girişiyle tempoyu iyice yükselten Beşiktaş, 85. dakikada gole de çok yaklaştı. Ancak Negredo'nun kafa vuruşunda top direkten dışarı gitti ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş 23 puana yükselirken, Yeni Malatyaspor puanını 15'e çıkardı.

Beşiktaş'ta sakatlıklar art arda geldi Beşiktaş'ta Yeni Malatya maçı öncesi sakatlanan Pepe'nin ardından bir şok daha yaşandı.Siyah beyazlılarda Portekizli yıldızın yerine oyuna dahil olan Necip Uysal da ikinci yarıda yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın yerine genç futbolcu Fatih Aksoy dahil oldu. Bu arada Fatih Aksoy, siyah beyazlı forma ile ilk kez Süper Lig'de bir mücadeleye çıktı.



