ABD seçimleri bize ne anlatıyor?

ABD seçimlerinde anket şirketlerinin de tahminiyle Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın tüm oyları süpürmesi bekleniyordu, peki Donald Trump neden bu kadar oy aldı?

ABD'de 3 Kasım'ın Trump'ın politikalarına karşı bir "yargı" günü olması bekleniyor ve Demokratların tarafında büyük bir zafer umuluyordu...

Ancak seçimler büyük bir belirsizliğe ve yeni sorunlara yol açtı...

ANKETLER YİNE ÇUVALLADI

Anketçilerin vaat ettiği zafer tahminlerinde heyelan yaşandı. 2016'dan ders almayan şirketler Biden'ın Trump'ın çok ilerisinde olacağını öngörmüşlerdi.

Daha da önemlisi, çeyrek milyon kişinin ölümüne, eşi benzeri görülmemiş ekonomik düşüşe ve çift haneli işsizliğe yol açan koronavirüs salgını konusundaki mutlak kötü yönetiminden sonra Trump nasıl bu kadar popüler olmaya devam ediyor? Gücü kötüye kullanma, siciline yönelik sayısız skandal ve soruşturmadan sonra nasıl güvenilir bir seçenek olmaya devam ediyor?

68 MİLYON OY NEDEN VERİLDİ?

Kısacası, tüm bunlara rağmen neden 68 milyondan fazla Amerikalı Trump'a oy verdi?

2020 başkanlık seçimi sadece Biden ve Trump arasında bir seçim değildi. Bu seçim aynı zamanda Amerika ve Cumhuriyetçi Parti üzerine bir referandum sayılabilir.

Anketörlerin başarısızlığı, çoğu Trump seçmeninin tercihini açıkça söylememesinden kaynaklanıyor. İnsanlar ırkçı, beceriksiz, bölücü bir adayı açıkça desteklediğini duyurmaktan utanmış olabilirler hatta utandılar da.

HALKIN BİR KISMI ANA AKIM MEDYAYA DÜŞMAN

Bir diğer kesim ise ana akım medyayı temsil eden anketörlere o kadar düşman ki, muhtemelen görüşlerini paylaşmaya bile gitmediler...

Gerçekten de popülist Trump, beyaz Amerika'nın nabzını tuttu; giderek yabancılaşan, öfkeli beyaz işçi sınıfının desteğini nasıl alacağını çok iyi biliyordu...

BEYAZ AMERİKALILARI TATMİN ETTİ

Trump beyaz Amerikalıları dikkatli ve yoğun şekilde tatmin etmeyi başardı. Siyahi ve İslam karşıtı duyguları kışkırtarak, Black Lives Matter gibi hareketleri şeytanlaştırarak yaptı bunu. Trump bazen de açıkça beyaz ırkçı milislerin hareketlerini, silahlı eylemlerini destekledi.

Bu da gösteriyor ki muhafazakar seçmenler için yapılan icraatlar değil başkanın düşünce yapısı önemli. Trump'ın muhafazakar düşünce yapısı ve bunu politikalarında yansıtma başarısı aşırı milliyetçi, anti demokratik duruşları da meşrulaştırıyor. Trump ve seçmenlerine göre yabancılara karşı verilen mücadele koronavirüs salgınında 100 bin kişinin ölmesinden daha önemli.

Trump seçmenleri için düşman, her şeyden önce liberal kurum ve onun hükümet bürokrasisindeki versiyonları.

ENKAZ BÜYÜK OLACAK

Kuşkusuz Biden, Trump'a en iyi alternatif değil. O ne heyecan verici ne de ilham verici bir lider. Amerika kulağa ne kadar acımasız gelse de öyle bölünmüş durumda ki, bugünün seçim siyaseti başka yollarla Amerikan İç Savaşı'nın devamı gibi görünüyor.

Bu nedenle, beyaz muhafazakarların çoğunluğu için ihtiyaç duyulan tek şey dört yıl daha Trump'ın ülkeyi yönetmesi.

Seçimlerde tahmin edildiği gibi Trump kolay pes etmiyor. Demokratları seçim sahtekarlığıyla suçluyor ve konuyu Yargıtay'a götürmeye söz veriyor.

Tsunami, Trump gittiğinde belli olacak. Geride çok fazla yıkım bırakacak ve tüm enkazı temizlemek için yıllar gerekecek. Toz çöktükçe ve ulusal enkaz netleştikçe, Amerikalılar ülkelerine ve dünyadaki duruşuna verilen zararın beklenenden çok daha kötü olduğunu keşfetmeye mahkum olacak.

Kaynak: Al Jazeera / The landslide that wasn’t: What the elections say about America / Marwan Bishara

OYNAT 02:10 ABD'nin en sıra dışı başkanı: Donald Trump ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinin en sansasyonel başkanı. Yaptığı açıklamalar, gazetecilerle tartışmaları, iç ve dış politikada aldığı kararları çok konuşulan Trump, ABD'nin en 'tuhaf' başkanlık dönemlerinden birine imza attı.

