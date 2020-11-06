ABD'de oy sayım merkezine saldırı girişimi

ABD'de seçim sonuçları belirsizliğini korurken, Pensilvanya Kongre Merkezi'ne yönelik bir saldırı planının açığa çıkarıldığını duyuruldu. Philadelphia Eyalet polisi basına yaptığı açıklamada, "bir araç saldırı amacıyla Virginia'dan hareket etti. İpuçlar üzerine harekete geçildi. Düzenlediğimiz operasyonda araçtaki bir kişi gözaltına alındı" dedi.
ABD'de bir oy sayım merkezinde planlanan saldırı önlendi.
Pensilvanya'ya bağlı Philadelphia'da, polis, eyalette sayımların yapıldığı Pensilvanya Kongre Merkezi'ne yönelik bir saldırı planının açığa çıkarıldığını duyurdu.
SON ANDA ÖNLENDİ Philadelphia Eyalet polisi basına yaptığı açıklamada, "bir araç saldırı amacıyla Virginia'dan hareket etti. İpuçlar üzerine harekete geçildi. Düzenlediğimiz operasyonda araçtaki bir kişi gözaltına alındı" dedi. Eyalet polisi, yapılan aramada ise bir silah ele geçirildiği açıkladı. Soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.