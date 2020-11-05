Sandıktan kaos çıktı

ABD’de 59. başkanlık seçimleri, 3 Kasım günü kapatılan sandıklarda sayım başladıktan sonra posta yoluyla gönderilen oylar nedeniyle beklendiği gibi kaotik bir sürece girildi. Seçim öncesi Demokrat Başkan adayı Joe Biden’ı yüzde 10 gibi farklarla birinci gösteren anket şirketleri ve ana akım medya organları bir kez daha çuvallarken, ABD Başkanı Donald Trump büyük bir performans göstererek ikinci dönem için de iddialı olduğunu ortaya koydu. Şu ana kadar 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump şu ana kadar 214, Demokrat aday Joe Biden ise 238 delege sayısına ulaştı. ABD’de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor. Kazanan aday, Michigan, Pensilvanya ve Georgia’nın dahil olduğu 3 kritik eyaletten gelecek sonuca göre belirlenecek. ABD Başkanı Trump dün sabah saatlerinde Beyaz Saray’da basın önüne çıktı ve kritik eyaletlerde önde olduklarını belirterek adeta “zafer ilanı” yaptı. Trump, Yüksek Mahkeme’ye gidebileceklerinin de sinyalini verdi.

REKLAM

OYNAT 02:10 ABD'nin en sıra dışı başkanı: Donald Trump ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinin en sansasyonel başkanı. Yaptığı açıklamalar, gazetecilerle tartışmaları, iç ve dış politikada aldığı kararları çok konuşulan Trump, ABD'nin en 'tuhaf' başkanlık dönemlerinden birine imza attı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

KRİTİK EYALETLERDE ÖNDEYİZ İDDİASI

Trump, ülkede düzenlenen 59. başkanlık seçimlerine ilişkin, “ Biz bu seçimleri kazanacaktık ve kazandık da. Şimdiki hedefimiz seçimlerin güvenliğini sağlamak.” dedi. Trump, seçim zaferi için hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, “Biz şu anda kazançlı durumdayız. Büyük bir kutlama için hazırlanıyoruz.” ifadesini kullandı. Florida, Ohio, Teksas gibi kritik eyaletleri kazandıklarını vurgulayan Trump, Georgia, Kuzey Carolina, Pennsylvania ve Arizona gibi sonuçların henüz netleşmediği eyaletlerde de zafer beklediklerini vurguladı.

DÜNYA Joe Biden kritik eyaleti kazandı: Trump iki eyalette tekrar sayım isteyecek

DÜNYA 2020 ABD Seçim Sonuçları: ABD Başkanı Kim Oldu?

HİLE İDDİASINDA BULUNDU

Trump seçim sonuçlarının açıklanmasının bir anda kesildiğini belirterek, “Demokratlar bu seçimleri kazanamayacağını biliyor. O zaman hadi mahkemeye gidelim dediler.” diye konuştu. Seçim sonuçlarının akışının kesilmesinin “bir hile” olduğunu savunan Trump, “Bu ülkemiz için bir utançtır. Biz bu seçimleri kazanacaktık ve kazandık da. Şimdiki hedefimiz seçimlerin güvenliğini sağlamak. Bu önemli bir zaman.” dedi. Trump, hukukun yerini bulması gerektiğinin altını çizerek, “Biz ABD Yüksek Mahkemesine gideceğiz.Oy kullanma işlemlerinin durmasını istiyoruz. 4 Kasım sabahı 04’te kullanılıp, listeye eklenen oylar olduğunu görmek istemiyoruz. “ mesajını verdi.

OYNAT 00:58 Seçim sonrası Beyaz Saray etrafında tansiyon yükseldi ABD'de yapılan başkanlık seçiminin sonuçlanmasını bekleyen binlerce kişi Beyaz Saray yakınlarındaki Black Lives Matter Plaza'da toplandı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı rakibi Joe Biden taraftarları arasında çatışma çıktı, polis müdahalede bulundu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

TWITTER YİNE SANSÜRLEDİ

Trump’ın Twitter’da yaptığı “Çok açık ara öndeyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz.” paylaşımı da Twitter tarafından silindi. Trump aynı paylaşımı ikinci defa yapınca bu defa sansürlendi. Twitter geçtiğimiz günlerde, ABD’de yapılacak Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili olarak yalnızca resmi sonuçları ve açıklamaları değerlendirmeye alacaklarını açıklayarak; yanlış bilgiler ve yönlendirmeler içeren tweetler’in silineceğini söylemişti.

DÜNYA ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar geliyor

DÜNYA Joe Biden kritik eyaleti kazandı: Trump iki eyalette tekrar sayım isteyecek

DEMOKRATLAR TRUMP’A TEPKİ GÖSTERDİ

Demokrat aday Joe Biden’ın hukuk ekibinin, Donald Trump’ın “Yüksek Mahkemeye başvuracakları” açıklaması üzerine, mücadeleye hazır olduğu belirtildi. Biden’ın 2020 Seçim Kampanyası Direktörü Jen O’Malley Dillon, Trump’ın “ABD Yüksek Mahkemesine gideceği ve oy kullanma işlemlerinin durdurulması talebinde bulunacağı” açıklamasını ve iddialarını “çok çirkin ve asılsız” olarak değerlendirdi. Biden’ın “Trump’la mücadele etmeye hazır hukuk ekibinin olduğunu” belirten Dillon, bu konuda da galip geleceklerini söyledi.

REKLAM

OYNAT 00:48 ABD seçimlerinde kaos endişesi: Sokaklara Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı ABD'de başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, seçim sonrası çıkabilecek protestolara karşı Ulusal Muhafız birlikleri Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

BIDEN’DAN SABIRLI OLALIM MESAJI

Demokrat aday Joe Biden, seçim sonuçlarının zaman alacağını belirterek, “Şu an geldiğimiz noktada kendimizi gerçekten iyi hissediyoruz.” dedi.

Ülke genelinde oy sayımı sürerken Biden, bulunduğu Delaware eyaleti Wilmington’da kameraların karşısına geçerek seçmenlerine kısa bir konuşma yaptı. “Bu gece, bu seçimi kazanmak için doğru yolda olduğumuzu söylemeye geldim.” diyen Biden, “Hiç görülmemiş bir şekilde yapılan erken oylama nedeniyle sonucun zaman alacağını biliyorduk. Sayımlar bitene kadar sabırlı olmalıyız.” çağrısında bulundu.

DÜNYA ABD sandık başında

ANKETLER YİNE ÇUVALLADI

Başkanlık seçiminin gerçek kaybedenleriyse anket şirketleri oldu. 2016 yılında Donald Trump karşısında Demokrat aday Hillary Clinton’u önde gösteren ve yanılan anket şirketleri bir kez daha sınıfta kaldı. 2020 başkanlık seçimleri öncesi yayınlanan anketlerde Demokrat aday Joe Biden’ın Trump’ın 10 puan önünde olduğu ve seçimi büyük farkla kazanacağı iddia ediliyordu. Çarşamba sabahı ortaya çıkan sonuçlar ise bu iddiaları tamamen geçersiz kıldı. Trump, 2016 yılında aldığı oy oranını korurken, Teksas ve Florida gibi eyaletlerde de güçlü performans gösterdi.