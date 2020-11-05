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Dünya ABDde rekor Son 120 yılın en yüksek katılımlı seçimi
AMERİKA

ABD'de rekor: Son 120 yılın en yüksek katılımlı seçimi

ABD'de seçimlerde belirsizlik sürerken, seçimlere katılım oranındaki yüksek rakamlar, oy verin çağrılarının karşılık bulduğunu gösterdi. Her iki partiden de yapılan çağrılar seçmenleri sandığa yöneltti. ABD’de seçimlere dair verileri inceleyen US Elections Project, ilk verilere göre bu seçimin son 120 yıldaki en yüksek katılımlı seçim olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Seçim belirsizliği devam ediyor.
Seçim belirsizliği devam ediyor.

ABD'de hem Demokrat Parti'nin hem de Cumhuriyetçi Parti'nin "oy verin" çağrıları karşılık buldu. Ülkede son 120 yılın en yüksek katılımlı seçimi yapıldı.

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120 YILDAKİ EN YÜKSEK SAYI

ABD’de seçimlere dair verileri inceleyen US Elections Project, ilk verilere göre bu seçimin son 120 yıldaki en yüksek katılımlı seçim olduğunu duyurdu.

Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor: ABD'liler sokağa indi
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Maryland eyaleti Baltimore şehrinde 30 kişilik bir grup, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın erken zafer seçimi ilan etmesini barışçıl bir şekilde protesto ederken, başkent Washington DC'de polis departmanı, gösteri kurallarına uymamak, saldırı ve şiddete teşvik etmek suçlarından 4 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.
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''İçeri girelim'', ''Sayımı durdurun'' diye slogan atan grup polis tarafından zor kullanılarak dağıtıldı.
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Protestoların yarın da bir çok şehirde devam etmesi bekleniyor.
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Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor: ABD'liler sokağa indi
ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda yaşanan tartışmalar bir çok eyalette protesto edildi. 2020 başkanlık seçimlerinde sonuca yaklaşırken protestocular, New York, Phledelphia, Chicago ve Los Angeles başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında ikinci gece de sokaklara döküldü.Demokrat başkan adayı Joe Biden'in seçimi kazandığı New York'un iki ayrı bölgesinde sokaklara dökülen Demokrat seçmenler, Manhattan 5. Cadde'deki Trump Tower binası yakınında bir basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyüşe geçti.


1900 YILINDAKİ SEÇİMİ GEÇEMEDİ

1900’deki seçimde yüzde 73,7 katılım oranına ulaşılmıştı.

2020 seçimindeki veriler ise yüzde 66,9’luk bir orana işaret ediyor.

Projenin başındaki Prof. Michael McDonald, sayımların bitmesiyle birlikte gerçek katılım oranının birkaç hafta içinde anlaşılacağını belirtti.

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