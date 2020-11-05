ABD'de kaos: Bir yanda seçim belirsizliği bir yanda koronavirüs

ABD'de seçim belirsizliği sürerken bir yandan da koronavirüs vakaları artıyor. Ülke seçim sonuçlarını beklerken, artan koronavirüs vakaları da halkı endişeye sürüklüyor.

DÜNYA ABD seçimlerinde son durum: Trump süreci mahkemeye taşıyabilir

9 MİLYON VAKAYI GEÇTİ

ABD'de şu ana kadar yaklaşık 9,5 milyon vaka bildirildi ve 233 binden fazla Amerikalı hayatını kaybetti.

Donald Trump, seçim gününden önceki mitinglerde virüsün 3 Kasım seçim gününden sonra kendisine haberlerde yer bulamayacağını öne sürmüştü. Ancak başkanlık yarışını kim kazanırsa, bu halk sağlığı krizi ile mücadeleyle görevlendirilecek.

FOTOĞRAF 16 Maryland eyaleti Baltimore şehrinde 30 kişilik bir grup, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın erken zafer seçimi ilan etmesini barışçıl bir şekilde protesto ederken, başkent Washington DC'de polis departmanı, gösteri kurallarına uymamak, saldırı ve şiddete teşvik etmek suçlarından 4 kişinin gözaltına alındığı açıkladı. ''İçeri girelim'', ''Sayımı durdurun'' diye slogan atan grup polis tarafından zor kullanılarak dağıtıldı. Protestoların yarın da bir çok şehirde devam etmesi bekleniyor. Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor: ABD'liler sokağa indi ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda yaşanan tartışmalar bir çok eyalette protesto edildi. 2020 başkanlık seçimlerinde sonuca yaklaşırken protestocular, New York, Phledelphia, Chicago ve Los Angeles başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında ikinci gece de sokaklara döküldü.Demokrat başkan adayı Joe Biden'in seçimi kazandığı New York'un iki ayrı bölgesinde sokaklara dökülen Demokrat seçmenler, Manhattan 5. Cadde'deki Trump Tower binası yakınında bir basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyüşe geçti.



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SAYILAR ARTACAK

Uzmanlar, grip mevsiminin koronavirüs salgınıyla aynı zamana denk geldiği de göz önüne alındığında vaka ve ölü sayısının artmaya devam edeceği uyarısında bulunuyorlar.

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