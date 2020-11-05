ABD'de kaos: Bir yanda seçim belirsizliği bir yanda koronavirüs
ABD'de seçim belirsizliği sürerken koronavirüs vakaları da artıyor. Amerikalıların sandık başına gittiği gün, ülke 91 binden fazla yeni vaka kaydetti. Bu, salgının başından bu yana günlük ikinci en yüksek sayı.
ABD'de seçim belirsizliği sürerken bir yandan da koronavirüs vakaları artıyor. Ülke seçim sonuçlarını beklerken, artan koronavirüs vakaları da halkı endişeye sürüklüyor.
9 MİLYON VAKAYI GEÇTİ
ABD'de şu ana kadar yaklaşık 9,5 milyon vaka bildirildi ve 233 binden fazla Amerikalı hayatını kaybetti.
Donald Trump, seçim gününden önceki mitinglerde virüsün 3 Kasım seçim gününden sonra kendisine haberlerde yer bulamayacağını öne sürmüştü. Ancak başkanlık yarışını kim kazanırsa, bu halk sağlığı krizi ile mücadeleyle görevlendirilecek.