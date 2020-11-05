Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDde kaos Bir yanda seçim belirsizliği bir yanda koronavirüs
AMERİKA

ABD'de kaos: Bir yanda seçim belirsizliği bir yanda koronavirüs

ABD'de seçim belirsizliği sürerken koronavirüs vakaları da artıyor. Amerikalıların sandık başına gittiği gün, ülke 91 binden fazla yeni vaka kaydetti. Bu, salgının başından bu yana günlük ikinci en yüksek sayı.

Haber Merkezi Diğer
ABD'de oyların sayımı için protesto düzenleniyor.
ABD'de oyların sayımı için protesto düzenleniyor.

ABD'de seçim belirsizliği sürerken bir yandan da koronavirüs vakaları artıyor. Ülke seçim sonuçlarını beklerken, artan koronavirüs vakaları da halkı endişeye sürüklüyor.

ABD seçimlerinde son durum: Trump süreci mahkemeye taşıyabilir
DÜNYA
ABD seçimlerinde son durum: Trump süreci mahkemeye taşıyabilir

9 MİLYON VAKAYI GEÇTİ

ABD'de şu ana kadar yaklaşık 9,5 milyon vaka bildirildi ve 233 binden fazla Amerikalı hayatını kaybetti.

Donald Trump, seçim gününden önceki mitinglerde virüsün 3 Kasım seçim gününden sonra kendisine haberlerde yer bulamayacağını öne sürmüştü. Ancak başkanlık yarışını kim kazanırsa, bu halk sağlığı krizi ile mücadeleyle görevlendirilecek.

Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor: ABD'liler sokağa indi
FOTOĞRAF 16
Title
Maryland eyaleti Baltimore şehrinde 30 kişilik bir grup, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın erken zafer seçimi ilan etmesini barışçıl bir şekilde protesto ederken, başkent Washington DC'de polis departmanı, gösteri kurallarına uymamak, saldırı ve şiddete teşvik etmek suçlarından 4 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.
Title
''İçeri girelim'', ''Sayımı durdurun'' diye slogan atan grup polis tarafından zor kullanılarak dağıtıldı.
Title
Protestoların yarın da bir çok şehirde devam etmesi bekleniyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor: ABD'liler sokağa indi
ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda yaşanan tartışmalar bir çok eyalette protesto edildi. 2020 başkanlık seçimlerinde sonuca yaklaşırken protestocular, New York, Phledelphia, Chicago ve Los Angeles başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında ikinci gece de sokaklara döküldü.Demokrat başkan adayı Joe Biden'in seçimi kazandığı New York'un iki ayrı bölgesinde sokaklara dökülen Demokrat seçmenler, Manhattan 5. Cadde'deki Trump Tower binası yakınında bir basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyüşe geçti.


SAYILAR ARTACAK

Uzmanlar, grip mevsiminin koronavirüs salgınıyla aynı zamana denk geldiği de göz önüne alındığında vaka ve ölü sayısının artmaya devam edeceği uyarısında bulunuyorlar.

ABD'nin en sıra dışı başkanı: Donald Trump
OYNAT 02:10
ABD'nin en sıra dışı başkanı: Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinin en sansasyonel başkanı. Yaptığı açıklamalar, gazetecilerle tartışmaları, iç ve dış politikada aldığı kararları çok konuşulan Trump, ABD'nin en 'tuhaf' başkanlık dönemlerinden birine imza attı.
Abone Ol Google News
ABDliler sokağa indi

ABD'liler sokağa indi

​Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor.
Bidenın gafları

Biden'ın gafları

​Ne dediğini bilmediğini kendisinin de itiraf ettiği o anlar...
Kartalda riskli yapılarda oturanlar deprem korkusuyla yaşıyorlar: Tabutun içinde canlı yaşıyoruz

Alınan tedbirlerle iyileşme hissedilir düzeyde

Alınan tedbirlerle iyileşme hissedilir düzeyde

​Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan önemli açıklama.

Tarihi yarışta son durum

Tarihi yarışta son durum

​Biden bir adım önde, Trump süreci mahkemeye taşıyacak.
O acı haber geldi

O acı haber geldi

​Enkazdan 26 saat sonra yaralı olarak çıkarılmıştı.

Saat 22.00'de<br>kepenkler indi<br>

Saat 22.00'de
kepenkler indi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı..

Yüzde 76'sı tamamlandı

Yüzde 76'sı tamamlandı

Bittiğinde Avrupa'nın en uzun tüneli olacak.
İkinci kez<br>karantinaya gidildi

İkinci kez
karantinaya gidildi

Johnson, 'Felaket olur' demesine rağmen kısıtlamalar başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.