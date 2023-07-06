İngiliz hükümet ile BionTech yeni kanser aşısı için anlaştı

BionTech aşısının yan etkileri, Almanya’da BioNTech şirketine karşı açılan davanın ardından tekrar gündeme geldi. Piyasaya sürüldüğü günden beri birçok suçlamanın ve tartışmanın odağı olan Pfizer/Biontech aşısı, ülkemizde ve dünyanın birçok noktasında insanlara 1 dozdan 3 doza kadar uygulandı. Süreçte aşı nedeniyle baş bölgesinde ağrı, yorgunluk ve uyku bozukluğu yaşadığını söyleyen hastalar oldu. Almanya'da da BioNTech'in ürettiği Covid-19 aşısını olduktan sonra yan etkiler gözlemlediğini ileri sürülen bir kadın, firmaya 150 bin Euro'luk tazminat davası açtı. Peki BioNTech aşısının yan etkileri var mı? Ağır ve hafif yan etkileri neler? İşte uzman görüşüyle soruların yanıtları.