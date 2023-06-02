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Alman BioNTech akciğer kanseri ilacında ilerleme kaydetti

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, akciğer kanserine karşı bir ilaçta ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

17:33 . 2/06/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

BioNTech ve ABD merkezli OncoC4'den yapılan ortak açıklamada, şirketlerin akciğer kanserine karşı OncoC4’un antikor adayı ONC-392'nin (gotistobart) faz ½ denemelerinde cesaret verici işaretler alındığı belirtildi.

Antikor adayının katılımcıların yaklaşık yüzde 30'unda kanser tümörlerini küçülttüğünün görüldüğü aktarıldı.

Yetkililerden onay için gerekli olan Faz 3 denemelerinin yılın üçüncü çeyreğinde başlamasının planlandığı belirtildi.

BioNTech ve OncoC4, 20 Mart’ta akciğer kanseri ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için iş birliği yapacaklarını duyurmuştu.

İş birliği süresince, BioNTech, OncoC4’ye 200 milyon dolar ön ödeme yapacak ve iş birliği döneminde şirkete çeşitli ödemeler ve kademeli telif ücreti sağlayacak.

#Biontech
#Akciğer kanseri
#OncoC4
18 dakika önce
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