Kanser tedavisinde umut veren gelişme: Hedefli kemoterapi hapı

ABD'deki City of Hope adlı kanser araştırma ve tedavi kuruluşunda bir araştırma ekibi kanser tedavisinde çığır açan bir gelişmeye imza attı. Geliştirilen ilaç, hücreleri taşıyan yollarda, yalnızca kanser hücreleri taşıyan hücreleri hedef alıyor. AOH1996 adı verilen bu molekül, kanserli hücrelere hedefli kemoterapi kullanarak etkili oluyor. Özellikle büyüyen tümörlerde DNA replikasyonu ve onarımı için kritik bir rol oynayan PCNA adlı proteini hedef alarak kanserli hücreleri etkisiz hale getiriyor.

Araştırma kuruluşunun açıklamasına göre, son 20 yılda geliştirilen bu mucizevi molekül, meme, prostat, beyin, over, rahim ağzı, deri ve akciğer kanserlerini tedavi etme konusunda preklinik çalışmalarda etkili oldu. Cell Chemical Biology dergisinde yayınlanan araştırma, AOH1996'nın 70'ten fazla kanser hücre hattında test edildiğini ortaya koydu. Sonuçlar, AOH1996'nın normal hücre üreme döngüsünü bozarak kanser hücrelerini seçici olarak yok ettiğini belirtti. Bu başarılı sonuçların ardından bir sonraki aşama, insanlarda klinik denemeleri daha da ileriye taşımak olacak.