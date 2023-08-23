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Dünya

Uğur Şahin kanser aşısıyla ilgili tarih verdi: 2026'yı işaret etti

Geliştirdiği koronavirüs aşısı nedeniyle davalık olmaya başlayan BioNTech kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, kansere karşı geliştirilen ilacın hastalara ulaşma süreci için tarih verdi. Cesaret verici gelişmelerin olduğunu belirten Şahin, "2026 yılından itibaren ilaçları hastalara sunabileceğiz" dedi.

10:48 . 23/08/2023 Çarşamba
Diğer
Uğur Şahin - Özlem Türeci

Uğur Şahin - Özlem Türeci

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hayatlarımızdan 2 yıl çaldı. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan salgınla mücadelenin çeşitli yolları arandı. Çok sayıda ilaç firması pandemiyi bitirmek için aşı çalışmaları yürütürken, BioNTech’in kurucu ortaklarından Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den konuyla ilgili bir hamle geldi. Tüm dünyada etkisi azalan koronavirüs salgını sonrası Şahin ve Türeci bu kez de buldukları aşının yan etkileri olduğu iddiasıyla eleştirildi.

Koronavirüs aşısını buldular: Kalıcı yan etki ve hasar davaları açılmaya başlandı

Korovavirüs aşısını olanlar, aşının “kalıcı yan etkiler ve hasar” bıraktığı gerekçesiyle yargıya başvurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, müvekkillerin sağlığında “kalıcı hasar” oluştuğu ve bu sebeple tazminat davası açıldığı ifade edildi. Açılan davalarda BioNTech'ten tazminat talep edilirken, Uğur Şahin'den çalışmalarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Şahin, kanser türleriyle ilgili geliştirdikleri ilaçların 2026 yılından itibaren piyasaya sürülebileceğini söyledi.

"2026 yılından itibaren ilaçları hastalara sunabileceğiz"

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Şahin, akciğer, pankreas ve kalın bağırsak kanserlerine karşı geliştirdikleri ilaçların deneme süreçlerinin devam ettiğini belirterek "Cesaret verici gelişmeler var. Önümüzdeki iki yılda yeni deneme süreçlerine geçeceğiz. Ardından gerekli mercilerden alacağımız onay sonrasında, 2026 yılından itibaren ilaçları hastalara sunabileceğiz" diye konuştu.



#Uğur Şahin
#Özlem Türeci
#BioNTech
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