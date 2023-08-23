Uğur Şahin kanser aşısıyla ilgili tarih verdi: 2026'yı işaret etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hayatlarımızdan 2 yıl çaldı. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan salgınla mücadelenin çeşitli yolları arandı. Çok sayıda ilaç firması pandemiyi bitirmek için aşı çalışmaları yürütürken, BioNTech’in kurucu ortaklarından Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den konuyla ilgili bir hamle geldi. Tüm dünyada etkisi azalan koronavirüs salgını sonrası Şahin ve Türeci bu kez de buldukları aşının yan etkileri olduğu iddiasıyla eleştirildi.