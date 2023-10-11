Bakan Koca yanıtladı: Meme kanserinin belirtileri nelerdir korunmak için ne yapmalı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadınlarda en sık görülen, aynı zamanda en yüksek oranda ölüme yol açan meme kanserine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Meme kanseri, en yaygın kanserler arasında artık birinci sırada" diyen Bakan Koca, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle bütün hanımefendileri, ailelerini çok yakından ilgilendiren bilgilerin bir kısmını paylaşmayı zaruri buluyorum. Kadınlarda en sık görülen, aynı zamanda en yüksek oranda ölüme yol açan meme kanseri, tüm kanserlerin yüzde 11.7’sini oluşturacak şekilde, artık ilk sıraya yükselmiş durumda. Bunu akciğer kanseri izliyor. Bu nedenle, meme kanseri taramaları büyük önem taşımaktadır " ifadelerini kullandı.

Koca, "Geçmişte ileri evrede teşhis edilen meme kanseri, günümüzde Bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile daha erken evrede teşhis edilebilmektedir. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin tedavilerinde daha başarılı olunmakta, hastanın yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır" dedi.

"Kanser taramalarına tüm illerimizde KETEM kurularak başlandı"

Bakan Koca, "Toplum tabanlı kanser taramalarına tüm illerimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak başlanmış ve bu tarama programlarına Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) dâhil edilmiştir. Verilen hizmetler ücretsizdir" şeklinde konuştu.

Koca'nın "Meme kanserinden korunmak için ne yapmalı?", "Meme kanserinin belirtileri nelerdir?", "Meme kanseri teşhisi nasıl konur?", "Meme kanserinde tedavi nasıl yapılır?" sorulara verdiği yanıtlar ise şöyle:

Meme kanserinden korunmak için ne yapmalı?

"Tüm kanserlere karşı olduğu gibi; sebze ve meyve açısından yeterli, uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların dengeli tüketimi ve fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olmak, sigara ve alkol kullanımından uzak durmak riski azaltılabilmektedir.

Emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda bilimsel çalışma bulunduğu için annelerin bebeklerini en az 2 yıl süreyle emzirmeleri önerilmektedir. Meme kanserine karşı, yaşam şekliyle ilişkili, değiştirilebilir olan faktörler büyük rol oynamaktadır. Bunlar arasında obezlik, hiç doğum yapmamak, menopoz sonrası iki yıldan uzun süreyle hormon ilacı kullanmak da bulunmaktadır.

Meme kanserinin belirtileri nelerdir?

Meme kanserinde en sık rastlanan belirti, ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin ele gelmesi, hissedilmesidir. Yirmi yaşından başlayarak, her ay düzenli olarak kendini muayene etmek, bir değişiklik varsa sağlık kurumuna başvurmak önem arz etmektedir. 40-69 yaş arasındaki kadınlar, herhangi bir yakınmaları yoksa bile, her iki yılda bir ücretsiz mamografi taraması yaptırmalıdır. Bu mamografi taraması ücretsizdir.

Meme kanseri teşhisi nasıl konur?

Meme kanseri, ileri dönemlere dek belirti vermeyebilir. Bu nedenle sağlık merkezlerine başvurulması gerekmektedir. Erken dönemde teşhis, tedavide başarı oranını artırmaktadır.

Meme kanserinde tedavi nasıl yapılır?

Meme kanseri tedavisi, özellikle hastalık erken teşhis edildiğinde yüzde 90 veya daha yüksek hayatta kalma olasılıklarına ulaşarak oldukça etkili olabilir. Meme kanserinde cerrahi, ışın tedavisi ve ilaç tedavisi gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.