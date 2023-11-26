Uğur Şahin kanser aşısı için tarih verdi

Yanağında sertlik ve ağrı şikayetiyle Kastamonu’da diş hekimine giden Erol Tekin’e (55) önce apse olduğu düşünülüp antibiyotik tedavisi verildi. Tedaviye rağmen ağrı ve sertlik geçmeyince bu kez Akyazı’daki oğlunun diş hekimine gitti. Sol üst dişi de sallanmaya başlayan Tekin’e yapılan biyopsi sonucu, yanağındaki kitlenin nadir bir kanser türü olduğu anlaşıldı. Çok tehlikeli bir bölgede tümörü olduğu anlaşılınca rotayı İstanbul’a çeviren Erol Tekin, Hisar Hospital Intercontinental KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Apuhan tarafından acilen ameliyata alındı. Sol göz altından boynuna kadar uzanan bölge, tümörden temizlendi. Prof. Dr. Apuhan, “Çok sinsi ilerleyen bir tümör. 1 ay daha geç kalsaydı sol gözünü de almak zorunda kalacaktık" dedi.