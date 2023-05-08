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BioNTech'in karı bu yılın ilk çeyreğinde azaldı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in net karı, Kovid-19 aşısı satışlarının azalmasıyla bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 86 azalarak 502,2 milyon avroya geriledi.

16:48 . 8/05/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

BioNTech, ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 86 azalarak 502,2 milyon avroya düştü. BioNTech, 2022'nin ilk çeyreğinde 3,7 milyar avroluk kar açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 14,24 avro olan hisse başına net karı da bu yılın aynı döneminde 2,05 avroya indi.

BioNTech'in geliri ise bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 azalarak 1,3 milyar avroya geriledi. Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde 6,4 milyar avro gelir elde etmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, finansal sonuçlardaki değişimin, şirketin dünya genelinde Kovid-19 aşılarının tedarikinden ve satışından elde edilen düşük gelirinden kaynaklandığı belirtildi.

Kovid-19 aşılarından elde edilen gelirin 2023'te yaklaşık 5 milyar avro olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 Mayıs'ta Kovid-19'un uluslararası öneme sahip bir "halk sağlığı acil durumu" olarak sona erdiğini duyurmuştu.

#Biontech
#Almanya
#DSÖ
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