|
Dünya

Almanya'daki kilisede yapay zeka tarafından vaaz verildi

Almanya'nın Fürth kentindeki St. Paul Kilisesi, yapay zekanın yönettiği bir ayin düzenledi. Ayin, ekranda iki kadın ve iki genç erkek olmak üzere dört farklı avatar tarafından verildi. "Şimdi tam zamanı" sloganıyla yola çıkan etkinliğin ana teması, ilerlemek, ölüm korkusunu yenmek ve inancı canlı tutmak denildi. Kiliseye gidenler yapay zeka tarafından verilen vaaz hakkında farklı düşünceler bildirdi. Bazıları vaazda değerli bilgiler olmasına rağmen teknolojinin duygudan yoksun olduğunu söyledi.

10:13 . 13/06/2023 Salı
Diğer
Almanya / Fürth / St. Paul Kilisesi

Almanya / Fürth / St. Paul Kilisesi

Almanya'nın Fürth kentindeki St. Paul Kilisesi, yapay zekanın yönettiği bir ayin düzenledi.


Deutscher Evangelischer Kirchentag (Alman Evanjelist Kilise Kongresi) adlı bir kongrenin parçası olan etkinlik, büyük ilgi gördü.


Ayin, ekranda iki kadın ve iki genç erkek olmak üzere dört farklı avatar tarafından verildi.


"Şimdi tam zamanı"
sloganıyla yola çıkan etkinliğin ana teması, ilerlemek, ölüm korkusunu yenmek ve inancı canlı tutmak denildi.

Teknoloji duygudan yoksun eleştirisi

Avatarla kişiselleştirilen ChatGPT sohbet robotu, neredeyse tamamı yapay zeka tarafından üretilen deneysel bir kilise ayini için vaaz vermeye başladı.


Avatar,
"Sevgili dostlar, bu yıl Almanya'da düzenlenen Protestanlar kongresinin ilk yapay zekası olarak burada sizlere vaaz vermek benim için bir onurdur"
dedi.

Kiliseye gidenler yapay zeka tarafından verilen vaaz hakkında farklı düşünceler bildirdi.


Bazıları vaazda değerli bilgiler olmasına rağmen teknolojinin duygudan yoksun olduğunu söyledi.


Vaaz, dualar ve müzikten oluşan 40 dakikalık ayin ChatGPT ve Viyana Üniversitesi'nden ilahiyatçı ve filozof Jonas Simmerlein tarafından hazırlandı.


ChatGPT ile ayini oluşturan ilahiyatçı Simmerlein, niyetinin dini liderlerin yerine yapay zekayı geçirmek olmadığını söyledi. Simmerlein yapay zekanın kullanımını daha ziyade, cemaatlerindeki günlük işlerinde yardımcı olacak bir yol olarak olabileceğini ifade etti.




#Almanya
#ChatGPT
#Fürth
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu en golcü oyuncular