Almanya'daki kilisede yapay zeka tarafından vaaz verildi

Almanya / Fürth / St. Paul Kilisesi
Almanya'nın Fürth kentindeki St. Paul Kilisesi, yapay zekanın yönettiği bir ayin düzenledi.
Deutscher Evangelischer Kirchentag (Alman Evanjelist Kilise Kongresi) adlı bir kongrenin parçası olan etkinlik, büyük ilgi gördü.
Ayin, ekranda iki kadın ve iki genç erkek olmak üzere dört farklı avatar tarafından verildi.
Teknoloji duygudan yoksun eleştirisi
Avatarla kişiselleştirilen ChatGPT sohbet robotu, neredeyse tamamı yapay zeka tarafından üretilen deneysel bir kilise ayini için vaaz vermeye başladı.
Kiliseye gidenler yapay zeka tarafından verilen vaaz hakkında farklı düşünceler bildirdi.
Bazıları vaazda değerli bilgiler olmasına rağmen teknolojinin duygudan yoksun olduğunu söyledi.
Vaaz, dualar ve müzikten oluşan 40 dakikalık ayin ChatGPT ve Viyana Üniversitesi'nden ilahiyatçı ve filozof Jonas Simmerlein tarafından hazırlandı.
ChatGPT ile ayini oluşturan ilahiyatçı Simmerlein, niyetinin dini liderlerin yerine yapay zekayı geçirmek olmadığını söyledi. Simmerlein yapay zekanın kullanımını daha ziyade, cemaatlerindeki günlük işlerinde yardımcı olacak bir yol olarak olabileceğini ifade etti.