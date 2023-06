Almanya'daki kilisede yapay zeka tarafından vaaz verildi

Türk dış politikasına verdiği yönle basında yankı uyandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderliği Alman devlet kanalında masaya yatırıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdı. ZDF kanalının moderatörü Markus Lanz, her yerde SİHA'ların uçtuğunu belirterek, "Bir yerlerde güç noktası oluştuğunda Erdoğan dışında hiç kimsede bunu hissetme yeteneği yoktur. Bir yerlere girme şansı varsa ve o da (Erdoğan) orada. Bugünkü durum Suriye’de, Irak’ta böyledir, Libya’da, Azerbaycan’da, Ukrayna’da… Her yerde Türk SİHA’ları uçuyor. Yani başka bir deyişle Erdoğan her yerde müdahil" ifadelerini kullandı.