Alman devlet kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Kimsede bu yetenek yok

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerden galibiyletle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başarısı dünya medyasında yer almaya devam ederken Alman devlet kanalından dikkat çeken bir yorum geldi. Seçimlerden büyük bir zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk dış politikasına verdiği yön de dillerden düşmedi.

'Erdoğan her yere müdahil'

ZDF kanalının moderatörü Markus Lanz, Erdoğan'ı şu sözlerle övdü; ''Bir yerlerde güç noktası oluştuğunda Erdoğan dışında hiç kimsede bunu hissetme yeteneği yoktur. Bir yerlere girme şansı varsa ve o da (Erdoğan) orada. Bugünkü durum Suriye’de, Irak’ta böyledir, Libya’da, Azerbaycan’da, Ukrayna’da… Her yerde Türk SİHA’ları uçuyor. Yani başka bir deyişle Erdoğan her yerde müdahil.''

'Türk SİHA'ları belirleyici oldu'

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Milletvekili ve Almanya Federal Meclis Dış Politika Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ise Markus Lanz’ın sözlerini onaylarken ''Bu gerçekten böyle ve ardından gelişen savaşta Türkiye tarafından desteklenen Azerbaycan, Rusya tarafında desteklenen Ermenistan’a karşı orada Türk SİHA’ları belirleyici oldu. Erdoğan bütün bölgede kapsamlı bakıldığında. Libya mesela, orada aktif. Aynı zamanda doğalgaz sondaj faaliyetleri yürütüyor. Libya hükümeti ile anlaşma sağladı bu onu aynı zamanda enerji politikasıyla da ilişkilendirdiği anlamına gelir.'' ifadelerini kullandı.

'Türkiye NATO'nun en güçlü ikinci ordusu'

''Bütün bölgesel politikada Kıbrıs sorunu, Yunanistan, Kafkasya, Azerbaycan, Suriye politikası, Rusya politikası. Çünkü ondan sonra gelecek olanın orada bir şeyleri değiştirmek için manevra alanı olmayacak ve bölgece dengede tutuyor her şeyi.'' diyen Norbert Röttgen, şunları kaydetti; ''Tarafsız anlaşılmama için cümlelerimi dikkatli kurmam gerekiyor. O bunu muazzam bir şekilde dengeliyor. O NATO üyesi. Yani Türkiye uzun zamandır NATO üyesi. NATO’nun en güçlü ikinci ordusuna sahip ve aynı zamanda Rusya ile sıkı ekonomik ilişki içerisinde, Yani Türkiye AB’nin yaptırımlarında Batı’nın Rusya’ya karşı yaptırımlarında beraber hareket etmiyor. Tam aksine Türkiye ve Türk şirketleri önemli bir merkezdir.' Ve aynı zamanda tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye son derece önemliydi tahılı çıkartmak için... ''







