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BioNTech aşısı hafif ve ağır yan etkileri

BionTech aşısının yan etkileri, Almanya’da BioNTech şirketine karşı açılan davanın ardından tekrar gündeme geldi. Piyasaya sürüldüğü günden beri birçok suçlamanın ve tartışmanın odağı olan Pfizer/Biontech aşısı, ülkemizde ve dünyanın birçok noktasında insanlara 1 dozdan 3 doza kadar uygulandı. Süreçte aşı nedeniyle baş bölgesinde ağrı, yorgunluk ve uyku bozukluğu yaşadığını söyleyen hastalar oldu. Almanya'da da BioNTech'in ürettiği Covid-19 aşısını olduktan sonra yan etkiler gözlemlediğini ileri sürülen bir kadın, firmaya 150 bin Euro'luk tazminat davası açtı. Peki BioNTech aşısının yan etkileri var mı? Ağır ve hafif yan etkileri neler? İşte uzman görüşüyle soruların yanıtları.

15:27 . 12/06/2023 Monday
Yeni Şafak
BioNTech aşısının yan etkileri var mı? Ağır ve hafif yan etkileri neler?

BioNTech aşısının yan etkileri var mı? Ağır ve hafif yan etkileri neler?

BioNTech, Covid-19 aşısının yan etkileri iddiasıyla Almanya'da davayla karşı karşıya. Alman mahremiyet yasası kapsamında adının gizli kalması hakkını kullanan orta yaşlı bir sağlık çalışanı adına hukuk firması Rogert & Ulbrich tarafından açılan dava, yarın Hamburg Bölge Mahkemesi'nde başlayacak. Dünyanın dört bir yanında merakla takip edilen davanın ardından ‘’BionTech aşısının yan etkileri var mı, yan etkileri neler?’’ soruları gündemde yerini aldı. İşte detaylar.

BİONTECH AŞISI NEDİR?

Biontech aşısı hedeflenen mikroorganizmanın antikor oluşturan antijenik yapısının mRNA’sını içeren Covid-19 aşısıdır. BioNTech aşısının üretiminde mRNA (messenger RNA veya kurye RNA) olarak bilinen teknoloji kullanıldığından geleneksel aşılardan ayrışır.

BİONTECH AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI? AĞIR VE HAFİF YAN ETKİLERİ NELER?

Öncelikle ülkemizde kullanılan gerek Biontech gerek Sinovac ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılan diğer aşılara yönelik gerçekleştirilen klinik çalışmalarda mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrası yaşanabilen yan etkilerin çoğunlukla hafif şekilde geçer.

Tüm aşılar korumayı amaçladıkları mikroorganizmaları vücuda tanıtırken bazı istenmeyen yan etkiler görülebilir. Aşılara bağlı olarak aşının uygulandığı yerde veya genel bazı yakınmalar olabilir. Aşı sonrası kolda, aşının uygulandığı yerde kızarıklık, şişlik, ya da ağrı gibi yakınma ve bulgular ortaya çıkabilir. Ancak bu yakınmalar aşının yapıldığı yere soğuk uygulama yapılarak en aza indirilebilir. Ayrıca gerekiyorsa parasetamol alınabilir. Aşı, bazı kişilerde de hafif ateş, titreme, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı gibi yan etkilere neden olabilir. Bunlar aşı sonrasında görülebilen, vücudumuzun aşıya verdiği yanıta bağlı belirtilerdir. Bu yakınmalar için de parasetamol kullanılabilir.

Pfizer-Biontech aşısının özellikle ikinci dozunu yaptıranlar bazı yan etkilerden şikayet etmektedir. Söz konusu yan etkilerin bir kısmı 1-2 gün içinde görülür.

Biontech aşılarının en yaygın görülebilen yan etkileri özetle şu şekilde sıralanabilir:

  • Baş ağrısı şikayeti
  • Yorgun hissetme
  • Aşının uygulandığı kolda ağrı
  • Aşının uygulandığı bölgede kızarıklık
  • Kas-eklem ağrıları
  • Titreme
  • Mide bulantısı
  • İshal
  • Ateş

BİONTECH’E ALMANYA'DA AÇILAN DAVANIN İLK DURUŞMASI ERTELENDİ

Almanya'da Covid-19 aşısının neden olduğu iddia edilen yan etkilerle ilgili olarak BioNTech şirketine karşı açılan davanın bugün görülmesi beklenen ilk duruşması ertelendi.

Reuters haber ajansı, davacının avukatının, davanın farklı hakimler tarafından görülmesi için dilekçe vermesinin ardından duruşmanın ertelendiğini duyurdu.

Koronavirüs salgınında geliştirdikleri aşı dünyanın birçok ülkesinde kullanılan BioNTech şirketinin, aşının yan etkileriyle ilgili açılan tazminat davasında bugün ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

Reuters'a konuşan Rogert & Ulbrich hukuk firmasından avukat Tobias Ulbrich, davanın bir grup yargıç tarafından görülmesini ve şu anda atanmış olan tek yargıcın önyargı nedeniyle reddedilmesini istedi.

Hamburg'da davayı görecek olan mahkeme, davacı tarafın talebinin görüşülmesinin birkaç gün alabileceğini belirterek yeni duruşma tarihini açıklamadı.





#BioNTech aşısı
#Almanya
#Pfizer
#Alman aşısı
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