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Dünya

Rusya'dan NATO'ya tehdit gibi uyarı: Doğrudan askeri çatışma olur!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa'ya yerleştirilmesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağını bildirdi.

13:42 - 6/03/2024 Wednesday
Güncelleme: 14:55 - 6/03/2024 Wednesday
AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Soçi kentinde Dünya Gençlik Festivali çerçevesinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un "ülkesinin nükleer caydırıcılığa sahip olmasının önemli olduğu" şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi.


ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa'ya yerleştirilmesi halinde bu silahları alan ülkelerin güvenliğini güçlendirmeyeceğini belirten Zaharova,
"Eğer Amerikan nükleer silahları Kuzey Avrupa'da ortaya çıkarsa bu silahları alan ülkelerin güvenliği sadece zayıflamakla kalmayacak, aynı zamanda açıkça zarar görecektir"
ifadelerini kullandı.

'NATO ile doğrudan askeri çatışma hedefi olur'

Bu silahların getireceği sonuçları anlamanın çok açık olduğuna dikkati çeken Zaharova, “
Bu tür nesneler doğrudan bir tehdit kaynağı oluşturacaktır ve doğal olarak ülkemiz ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunun belirlediği meşru hedefler listesine de dahil olması da kaçınılmaz olacaktır. ABD'nin ve uydularının güçlü bir şekilde istediği şeyin de tam olarak bu olduğunu anlıyoruz"
diye konuştu.


#Rusya
#NATO
#Ukrayna
#nükleer
#ABD
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