İngiltere'den Rusya ile savaş çıkışı: 'İşgale uğramayacağız' deyip duyurdu

Radakin, General Sir Patrick Sanders'ın geçen ay yaptığı, Savunma Bakanlığı'nın Rusya'nın saldırganlığına tepki olarak ulusal askeri hizmeti yeniden uygulamaya istekli olduğu yönündeki konuşmasının ardından çıkan spekülasyonlara değindi.

Rusya ile savaşacak noktaya gelmediklerini söyleyen Radakin, herhangi bir işgalin söz konusu olmayacağını belirtti.

Rusya ile savaşın eşiğinde değiliz. İşgale uğramayacağız. Savunma Bakanlığı'nda hiç kimse, geleneksel anlamıyla zorunlu askerlik hakkında konuşmuyor.

Rusya ile savaşın eşiğinde değiliz. İşgale uğramayacağız. Savunma Bakanlığı'nda hiç kimse, geleneksel anlamıyla zorunlu askerlik hakkında konuşmuyor.

Ukrayna'nın durumundan da bahseden Radakin, Batı, Kiev'i desteklemek için daha fazla adım atana kadar Ukrayna'nın birkaç ay boyunca mühimmat sıkıntısı çekmesi ve Rusya ile savaşta geride kalmasını beklediklerini söyledi.