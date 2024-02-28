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Dünya

İngiltere'den Rusya ile savaş çıkışı: 'İşgale uğramayacağız' deyip duyurdu

Rusya ile çatışma olasılığını değerlendiren İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin savaş çıkmasının söz konusu olmadığı belirtti.

09:52 - 28/02/2024 Çarşamba
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İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin, Rusya ile çatışma olasılığını değerlendirdi.


Radakin, General Sir Patrick Sanders'ın geçen ay yaptığı, Savunma Bakanlığı'nın Rusya'nın saldırganlığına tepki olarak ulusal askeri hizmeti yeniden uygulamaya istekli olduğu yönündeki konuşmasının ardından çıkan spekülasyonlara değindi.


Rusya ile savaşacak noktaya gelmediklerini söyleyen Radakin, herhangi bir işgalin söz konusu olmayacağını belirtti.


Tony Radakin

"Rusya ile savaşın eşiğinde değiliz"


İngiliz komutan, şu ifadeleri kullandı:


Rusya ile savaşın eşiğinde değiliz. İşgale uğramayacağız. Savunma Bakanlığı'nda hiç kimse, geleneksel anlamıyla zorunlu askerlik hakkında konuşmuyor.

Mühimmat sıkıntısı yaşanıyor


Ukrayna'nın durumundan da bahseden Radakin, Batı, Kiev'i desteklemek için daha fazla adım atana kadar Ukrayna'nın birkaç ay boyunca mühimmat sıkıntısı çekmesi ve Rusya ile savaşta geride kalmasını beklediklerini söyledi.




#İngiltere
#Rusya
#savaş
26 dakika önce
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