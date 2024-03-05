Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Ukrayna'ya destek konusunda gerçekleştirdiği görüşmenin ses kayıtları Rus medyası tarafından yayınlanmıştı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, olayın ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin ilk sonuçları paylaştı. Pistorius, Singapur'da düzenlenen havacılık fuarına katılan bir Alman askerin söz konusu telekonferansa katılmak için gizli görüşmelerde kullanılan WebEx platformunu kullanmadığını, bunun yerine konakladığı otelde güvenli olmayan hat kullandığını söyledi. Söz konusu sızıntıların askerin 'kişisel hatasından' kaynaklandığını söyleyen Pistorius,

"Tüm katılımcılar güvenli arama prosedürüne amaçlandığı gibi uymadı"