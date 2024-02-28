"Rusya, geçen yıl kasımda Maydan-3 özel operasyonu çerçevesinde sadece Telegram platformunda Ukrayna karşıtı duygular yaymak için yaklaşık 250 milyon dolar harcadı. Operasyonun toplam bütçesi 1 milyar 500 milyon dolar oldu. Bu, Rus istihbaratının tarihteki en pahalı eylemidir. Maydan-3 özel operasyonu, 2024 yılının mart-mayıs aylarında zirve noktasına ulaşacak, düşman önümüzdeki haftalarda küresel güvenliğe zarar veren söylemleri yaymak ve hem Ukrayna içinde hem de Ukrayna'ya etkin desteğin olduğu dünyanın diğer bölgelerinde çatışmaları kışkırtmak için her türlü çabayı gösterecek. Rus istihbaratı için geleneksel olan operasyonun yöntemi: 20 Mayıs'tan sonra alınan hükümet kararlarının meşruiyetini sorgulamak, panik ve güvensizlik duyguları yaymak, sivillerle askerleri yapay olarak karşı karşıya getirmek, bizi ortaklarımızla kavga ettirmek"