Ukrayna istihbaratı: Rusya Kiev'i itibarsızlaştırma operasyonu başlatacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı İstihbarat Komitesinin yazılı açıklaması, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünün Telegram kanalından paylaşıldı.
Rusların küresel hedefinin, Ukrayna'ya verilen desteği azaltmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın seferberliğini bozmaya, Ukrayna'nın savaşı kazanamayacağıyla ilgili yalan bilgiler yaymaya, ortaklar ve müttefikler arasında 'Ukrayna'da yorgunluk' başladığı hakkında sahte bilgiler yaymaya çalışacağı vurgulandı.
"Rusların Ukrayna'daki hedefinin toplumun moralini bozmak, halk arasında panik yaratmak, askerlerle sivillerin arasını açmak ve ülkenin siyasi yönetimi, sivil toplum dahil herkesi birbirine düşürmek" olduğu savunulan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Açıklamada, yukarıda belirtilenler nedeniyle Ukrayna toplumuna, uluslararası ortaklara ve müttefiklere, küresel tehditler ve yeni küresel hibrit savaşıyla mücadelede ortak direnişi ve özellikle bilgi alanında kapsamlı güvenlik önlemlerini güçlendirme çağrısı yapıldı.