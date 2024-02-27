Kremlin'den Fransa'ya tepki: NATO-Rusya savaşı kaçınılmaz

Söz konusu ihtimalin gündeme gelmesinin önemli ve yeni bir olay olduğunu belirten Peskov, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının diğer tüm yönlerini zaten duymuştuk ve bunları dikkate aldık. Macron'un, Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmanın gerekliliği konusundaki tutumunun da oldukça farkındayız." diye konuştu.