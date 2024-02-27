Kremlin'den Fransa'ya tepki: NATO-Rusya savaşı kaçınılmaz

Söz konusu ihtimalin gündeme gelmesinin önemli ve yeni bir olay olduğunu belirten Peskov, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının diğer tüm yönlerini zaten duymuştuk ve bunları dikkate aldık. Macron'un, Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmanın gerekliliği konusundaki tutumunun da oldukça farkındayız." diye konuştu.
NATO ülkelerinin bu tür eylemleri iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Peskov, "Bunun kendi çıkarlarına ve en önemlisi ülkelerindeki vatandaşların çıkarlarına uyup uymadığını kendilerine sormalılar." ifadesini kullandı.
Macron, dün yaptığı açıklamada, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemişti.