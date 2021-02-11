Sarı yeleklilerin liderlerinden Rodrigues: Fransız hükümeti ve polis hayatımı mahvetti
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen gösteride plastik mermiyle vurularak bir gözünü kaybeden sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues, polis, devlet ve hükümetin hayatını mahvettiğini ifade etti.
Jerome Rodrigues, yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin göstericilere sert müdahalesine tepki gösterdi.
Polislerin asıl görevlerini yerine getirmediğini ifade eden Rodrigues, bu durumun gerçek sorumlularının emirleri veren kişiler olduğunu belirtti.
Son dönemde kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vermek istediğini ancak basında yer bulamadığını anlatan Rodrigues, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sarı yeleklileri, ABD'de Kongre binasına baskın yapanlara benzetmesine tepki gösterdi.
MACRON'A TEPKİ GÖSTERDİ
Rodrigues, "Macron, (Rus muhalif Aleksey) Navalnıy'ın gözaltına alınmasına tepki gösterebiliyor. Ben, gözünü kaybeden 30 Fransız gibi Fransız Navalnıy'ım. Rusya'da demokrasi eksikliğini öne çıkarıyor ama aynı şey bugün Fransa'da da geçerli" diye konuştu.
Sarı yeleklilerin 26 Ocak 2019'da Paris'te düzenlediği gösterisinde Rodrigres, polisin müdahalesi sonucu sağ gözünü kaybetmişti. Balistik rapor, Rodrigues'in gözünü kaybetmesine polisin kullandığı plastik bombanın neden olduğunu ortaya koymuştu.
Paris'te 2 polis hakkında, eylemde bir göstericiye şiddet uyguladığı ve Rodrigues'in gözünü kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla 14 Ocak'ta soruşturma açıldığı ortaya çıkmıştı. Polislerin "kasıtlı şiddet uygulamaktan" suçlandığı ve adli denetim altında tutulduğu belirtilmişti.
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Fransa'nın Rennes kentinde sarı yeleklilerin 19 Ocak 2019'da yaptığı eylemde kullandığı plastik bombayla bir göstericinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen polis hakkında da geçen hafta soruşturma açılmıştı.
POLİSİN MÜDAHALESİ SONUCU 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Ülkede düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu 4 kişi ölmüş, 30 kişi gözünü kaybetmiş, 5 kişinin eli kopmuş, 770 kişi yaralanmıştı.