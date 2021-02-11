Dünya Sarı yeleklilerin liderlerinden Rodrigues Fransız hükümeti ve polis hayatımı mahvetti
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Sarı yeleklilerin liderlerinden Rodrigues: Fransız hükümeti ve polis hayatımı mahvetti

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen gösteride plastik mermiyle vurularak bir gözünü kaybeden sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues, polis, devlet ve hükümetin hayatını mahvettiğini ifade etti.

Haber Merkezi AA Diğer
Jerome Rodrigues
Jerome Rodrigues

Jerome Rodrigues, yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin göstericilere sert müdahalesine tepki gösterdi.

Polislerin asıl görevlerini yerine getirmediğini ifade eden Rodrigues, bu durumun gerçek sorumlularının emirleri veren kişiler olduğunu belirtti.

  • Son dönemde kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vermek istediğini ancak basında yer bulamadığını anlatan Rodrigues, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sarı yeleklileri, ABD'de Kongre binasına baskın yapanlara benzetmesine tepki gösterdi.

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MACRON'A TEPKİ GÖSTERDİ

Rodrigues, "Macron, (Rus muhalif Aleksey) Navalnıy'ın gözaltına alınmasına tepki gösterebiliyor. Ben, gözünü kaybeden 30 Fransız gibi Fransız Navalnıy'ım. Rusya'da demokrasi eksikliğini öne çıkarıyor ama aynı şey bugün Fransa'da da geçerli" diye konuştu.

  • Sarı yeleklilerin 26 Ocak 2019'da Paris'te düzenlediği gösterisinde Rodrigres, polisin müdahalesi sonucu sağ gözünü kaybetmişti. Balistik rapor, Rodrigues'in gözünü kaybetmesine polisin kullandığı plastik bombanın neden olduğunu ortaya koymuştu.

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Paris'te 2 polis hakkında, eylemde bir göstericiye şiddet uyguladığı ve Rodrigues'in gözünü kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla 14 Ocak'ta soruşturma açıldığı ortaya çıkmıştı. Polislerin "kasıtlı şiddet uygulamaktan" suçlandığı ve adli denetim altında tutulduğu belirtilmişti.

Fransa'nın Rennes kentinde sarı yeleklilerin 19 Ocak 2019'da yaptığı eylemde kullandığı plastik bombayla bir göstericinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen polis hakkında da geçen hafta soruşturma açılmıştı.

POLİSİN MÜDAHALESİ SONUCU 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ülkede düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu 4 kişi ölmüş, 30 kişi gözünü kaybetmiş, 5 kişinin eli kopmuş, 770 kişi yaralanmıştı.

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Fransa'da polis şiddeti
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Fransa'da polis şiddeti
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, polisin sert müdahalelerine sahne oluyor. Fransız medyasının yer vermediği, ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fransız polisinin eylemcilere şiddet uyguladığı görülüyor.

Fransa'da polis şiddeti
FOTOĞRAF 11
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Fransız polisi, gaz bombaları ve kaba kuvvet kullanarak gösterileri sonlandırmaya çalışıyor.
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Fransa'da gösteriler uzun bir süredir devam ediyor.
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Olay 26 mayıs tarihinde Toulouse şehrinde yaşandı.
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Polis kaldırımdan yürümek isteyen kadını korkuluklara doğru yaslıyor.
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Fransız polisi yürüyen kadına doğru hızlı adımlarla yaklaşıyor.
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Sonra kadına sert bir şekilde yumruk atıyor.
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Fransız polisinin attığı yumruk kare kare görüntülendi.
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Kadın darbeden sonra yere düştü.
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Videoyu kaydeden kişi kadını yerden kaldırmak için yardım ediyor.
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Yumruğu atan Fransız polisi uzaklaşıyor.
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Fransa'da polis şiddeti
Fransa'da yeni çalışma yasası çalışanlar tarafından protesto ediliyor. Bu nedenle Fransa'nın büyük bir bölümünde çalışanlar greve gitmeye başladı. Fransız polisi, protestocuları dağıtmak için kaba kuvvete başvurmaktan çekinmiyor. Dailymail'in haberine göre kaldırımdan geçmek isteyen bir kadına yumruk atan polis kameralara yansıdı. Polis memuru kadına vurduktan sonra arkasına bakmadan yürümeye devam ediyor.
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