Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Fransada polislerden şiddet itirafı Sadece göçmen çadırlarını yıkmakta iyiydik
AVRUPA

Fransa'da polis şiddeti

Fransa’da polislerden şiddet itirafı: Sadece göçmen çadırlarını yıkmakta iyiydik

Fransa’da görev sırasında polis ve jandarmanın görüntülerinin alınmasını yasaklayan genel güvenlik yasa tasarısı tartışılırken, polisler şiddet uyguladıklarını itiraf etti. “CRS olarak, sadece göçmen çadırlarını yıkmakta iyiydik” diyen, Fransız Le Monde gazetesindeki özel haber için tanıklığına yer verilen eski polis 57 yaşındaki Eric Verzele bunu eleştirdiği için kendisiyle alay edildiğini, zayıfları korumak için başladığı mesleğini 2017 yılında bırakmaya karar verdiğini aktardı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransız Le Monde gazetesinin özel haberinde tanıklığına yer verilen eski polis 57 yaşındaki Eric Verzele, 1981’de polis olduğunu, sonrasında Cumhuriyet Güvenlik Birliği (CRS) adı verilen çevik kuvvet ekibine katıldığını belirtti.

Suriye'de yaşamadığı şiddeti Fransa polisi yaşattı: Genç gazeteci öldüresiye dövüldü
DÜNYA
Suriye'de yaşamadığı şiddeti Fransa polisi yaşattı: Genç gazeteci öldüresiye dövüldü

Mesleği bıraktı

  • “CRS olarak, sadece göçmen çadırlarını yıkmakta iyiydik.” diyen Verzele, bunu eleştirdiği için kendisiyle alay edildiğini, zayıfları korumak için başladığı mesleğini 2017 yılında bırakmaya karar verdiğini aktardı.

Fransa bu görüntüleri konuşuyor: Polisten siyahi adama 15 dakikalık dayak!
OYNAT 00:24
Fransa bu görüntüleri konuşuyor: Polisten siyahi adama 15 dakikalık dayak!
Fransa'da polislerin görüntülerini kayda alanlara ceza verilmesini öngören yasa tasarısı tartışılırken, ülkeyi ayağa kaldıran yeni bir polis şiddeti olayı daha yaşandı. Dijital medya kuruluşu Loopsider tarafından ortaya çıkarılan görüntülerde, polisin adı Michel olarak verilen bir müzik yapımcısının evini bastığı ve siyahi adamı 15 dakika boyunca dövdüğü görülüyor. İddialara göre maske takmayan ve para cezası almak istemeyen Michel, polisleri görünce eve kaçtı. Bunun üzerine Michel'in evine zorla giren polisler 15 dakika boyunca hakaretler yağdırarak siyahi vatandaşa şiddet uyguladı. Polisin dayak esnasında 'Pis zenci', 'Kapa çeneni' diyerek Michel'e vurmaya devam ettikleri görüldü.

Fransa’daki polis şiddeti gazete manşetlerinde: Cumhuriyet parçalanıyor
DÜNYA
Fransa’daki polis şiddeti gazete manşetlerinde: Cumhuriyet parçalanıyor

Her gün şiddet dolu müdahaleler...

2000’lerin ortasında polis olan Arthur da meslektaşlarının her gün şiddet dolu müdahalelerde bulunduğunu, yine de şiddet ve ırkçı tutumların azınlıkta olduğunu bildirdi.

"Halkla aramız giderek açılıyor"

  • Sylvie adlı 50 yaşındaki kadın polis ise sert müdahalelerin işlerinin gereği olduğunu, her şey yolundaysa müdahalede bulunmadıklarını savundu. “İnsanlar, her gün tükürülmenin, taşlanmanın, hakaret görmenin ne demek olduğunu bilmiyor.” diyen Sylvie, halkla aralarının giderek açıldığı hissettiğini belirtti.

Fransa’ya neden sustunuz
DÜNYA
Fransa’ya neden sustunuz

Yasa tasarısı bir şey değiştirmeyecek

Yaklaşık 30 yıl CRS biriminde görev yapan Bastien ise hem göstericiler hem de güvenlik güçleri tarafında şiddette artış olduğunu dile getirdi. Halkın giderek polise daha az güvendiğini aktaran Bastien, güvenlik yasa tasarısınıolumlu karşılasa da çok fazla şey değiştirmeyeceğini ileri sürdü.

Fransa'da ırkçı zorbalık
DÜNYA
Fransa'da ırkçı zorbalık
  • Görüşüne başvurulan polislerin çoğu, 8 aylık polislik eğitiminin çok kısa olduğunu, mesleğe başladığında birçok polisin halen hazır olmadığı eleştirisinde bulundu.
Abone Ol Google News
Trabzonda sürpriz skor

Trabzon'da sürpriz skor

​Bordo mavililer sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Vanlı balıkçılar domuz buldu

Vanlı balıkçılar domuz buldu

'Gölde canavar olmasını çok isterdik.'
Can kaybı artıyor

Can kaybı artıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
'F.Bahçe <br>davayı kaybetti'

'F.Bahçe
davayı kaybetti'

​Alman basını şoke eden bilgiyi açıkladı.
YouTube'un kararı ne anlama geliyor?

YouTube'un kararı ne anlama geliyor?

​Tüm sosyal medya platformlarını harekete geçirecek.

Türkiye<br>harekete geçti

Türkiye
harekete geçti

Lübnan'daki ​15 bin Filistinli mülteciye yardım ulaştırıldı.

Şimdi savunma sanayimiz için iki katı çalışacağız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.