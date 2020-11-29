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Dünya Suriyede yaşamadığı şiddeti Fransa polisi yaşattı Genç gazeteci öldüresiye dövüldü
AVRUPA

Suriye'de yaşamadığı şiddeti Fransa polisi yaşattı: Genç gazeteci öldüresiye dövüldü

Fransa’da güvenlik güçlerinin görüntülenmesini yasaklayan yasaya karşı düzenlenen eylemlere polisin sert müdahalesi sürüyor. Son olarak gösteriyi takip eden 24 yaşındaki foto muhabir Ameer al Halbi, Fransız polisi tarafından copla yüzüne vurularak dövüldü. Genç gazeteci, 2016 yılında Suriye'deki savaştan kaçarak Fransa’ya sığınmıştı.

Haber Merkezi Diğer
Ameer al Halbi
Ameer al Halbi

Fransa’da Macron hükümetinin, güvenlik güçlerinin görüntülerini paylaşmayı kısıtlayan yeni yasasına ve polis şiddetine karşı yapılan gösterilerde yine güvenlik güçleri tarafından orantısız güç kullanıldı.

AFP ve Polka Magazine için çalışan serbest fotoğrafçı Ameer al Halbi, gösterileri takip ettiği sırada polis tarafından coplanarak dövüldü. Yüzü kanlar içinde kalan Halbi’nin başının çoğu bandajlarla kaplandı.

  • Olaya şahit olan foto muhabiri Gabrielle Cezard, Halbi’nin küçük bir sokakta polis saldırısına uğradığını ve gözünde ciddi hasar meydana geldiğini belirterek, “Fotoğrafçı olarak tanımlandık ve hepimiz duvara yapıştırıldık. 'Basın! Basın!' Diye bağırdık. Göstericilerin yanından fırlatılan mermiler vardı. Sonra polis, elinde copla saldırdı” dedi.

Paris yanıyor
FOTOĞRAF 9
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Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen on binlerce kişi, Bastille Meydanı’na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen “Küresel Güvenlik” yasasını ve artan polis şiddetini protesto etti. Göstericilerin çoğunluğunu medya çalışanları, gazeteciler, sendikalar, sol gruplar ve sivil toplum örgütleri oluşturdu.
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Göstericiler, ellerinde geçtiğimiz günlere Mecliste yapılan oylamada yasa tasarısına “evet” oyu veren milletvekillerinin fotoğraflarını taşırken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e istifa çağrısında bulundu.
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Eylemciler, polise taş ve havai fişekler ile saldırırken, polis göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Göstericiler, pak halindeki araçları ve çöp kutularını ateşe vererek, başkent sokaklarını savaş alanına çevirdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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Paris yanıyor
Fransa'da on binlerce kişi, geçtiğimiz günlerde Mecliste kabul edilen “Küresel Güvenlik” yasa tasarısını ve ülkede artan polis şiddetini protesto etti. Bu yasaya göre polisleri görüntülemek ceza kapsamına giriyor. "Polisin kurumsallaşmış ırkçılığını her zaman hissettik" diyen protestoculardan Muhammed Hasan "Artık bütün Fransa halkı uyandı" ifadelerini kullanıyor.

2016'da Fransa'ya sığınmıştı

Suriye’deki savaştan kaçarak 2016 yılında Fransa’ya yerleşen 24 yaşındaki foto muhabir, birçok uluslararası ödülün sahibi. Halbi, Suriye Halep'te yıkıntılar arasında kucağında bebek taşıyan bir grup erkeğin olduğu simge fotoğrafı çeken kişi olarak biliniyor.

Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Paris'teki protesto sırasında ödüllü foto muhabiri Ameer Alhalbi'nin polis tarafından yaralanmasını kınadı. Örgütün genel sekreteri Christophe Deloire, Alhalbi'nin yaşadıklarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

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Fransa bu görüntüleri konuşuyor: Polisten siyahi adama 15 dakikalık dayak!
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Fransa bu görüntüleri konuşuyor: Polisten siyahi adama 15 dakikalık dayak!
Fransa'da polislerin görüntülerini kayda alanlara ceza verilmesini öngören yasa tasarısı tartışılırken, ülkeyi ayağa kaldıran yeni bir polis şiddeti olayı daha yaşandı. Dijital medya kuruluşu Loopsider tarafından ortaya çıkarılan görüntülerde, polisin adı Michel olarak verilen bir müzik yapımcısının evini bastığı ve siyahi adamı 15 dakika boyunca dövdüğü görülüyor. İddialara göre maske takmayan ve para cezası almak istemeyen Michel, polisleri görünce eve kaçtı. Bunun üzerine Michel'in evine zorla giren polisler 15 dakika boyunca hakaretler yağdırarak siyahi vatandaşa şiddet uyguladı. Polisin dayak esnasında 'Pis zenci', 'Kapa çeneni' diyerek Michel'e vurmaya devam ettikleri görüldü.


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