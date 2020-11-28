Fransa'da ırkçı zorbalık

“Güvenlik Yasası” güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörüyor.

Fransa’da polis şiddetini görüntülemeyi suç kapsamına sokan “Güvenlik yasası” tartışmaları sürerken, ülkeyi şoke eden bir gelişme yaşandı. Fransa’nın başkenti Paris’te siyahi bir müzik prodüktörünün maske takmadığı için 21 Kasım günü dakikalarca polisler tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Polis şiddetinin yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsünün sosyal medyada hızla yayılması üzerine olaya karışan 4 polis açığa alındı ve daha sonra ifadeye çağrıldı. Görüntüler sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un aşırı sağa kayan politikları hedef tahtasına kondu. Polis şiddetini yansıtan fotoğrafları kapağına taşıyan Fransız Liberation gazetesi, “Cumhuriyet Parçalanıyor” ve “Mide Bulandırıcı” ifadeleriyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepki gösterdi. Ülkenin Macron yönetiminde faşizme ve otoriterliğe kaydığına yönelik yorumlar kaydedildi.

REKLAM

Michel Zecler

15 DAKİKA SÜRDÜ

Güvenlik kamerası görüntülerine göre stüdyosu önündeyken maskesiz şekilde polis memurlarına yakalanan Michel Zecler adlı siyahi prodüktör, kendisine ceza kesilmemesi için stüdyosuna dönüyor. Daha sonra siyahi adamı takip eden 1’i sivil 3 polis de içeri giriyor. Polislere hanesine izinsiz giremeyeceklerini söyleyen siyahi gencin bir anda polislerin saldırısına maruz kaldığı anlar kameraya yansıyor. Michel’in evine zorla giren polisler 15 dakika boyunca hakaretler yağdırarak siyahi vatandaşa şiddet uyguladı. Michel’in karakoldu 48 saat tutulduğu da ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER İSPATLADI

Siyahi adamın şiddete uğradığı anların yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasıyla polis şiddeti büyük tepki topladı. Siyahi adamı şiddet uygulayan 3 polis memurunun ve göz yaşartıcı el bombası kullanan 4. bir polisin açığa alındığı duyuruldu. Şiddet mağduru, Zecler, Fransız basınına yaptığı açıklamada, “Bana şiddet uygulayan polisler sürekli bana pis zenci diyerek hakaret etti” diyerek kendisini tehdit ettiklerini dile getirdi. Zecler’in avukatı ise yaptığı açıklamada, “Görüntüler durumu izah ediyor, müvekkilim şanslıydı. Çünkü güvenlik görüntüsü mevcuttu” dedi.

SIĞINMACI VE GAZETECİLERE ŞİDDET

Paris’te önceki gece polis, Republique Meydanı’nda çadır kuran çoğunluğu Afgan 500’e yakın sığınmacıyı alandan yaka paça dışarı atmış, biber gazıyla müdahalede bulunmuş, o sırada görüntü alan basın mensuplarını da darbetmişti. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine polisler hakkında soruşturma açılmıştı. Ülkedeki birçok gazeteci, aktivist ve siyasetçi sığınmacılara desteklerini ifade ederek, polis şiddetini kınamıştı.

CUMHURİYET PARÇALANIYOR

2017’de “Ne yaparsanız yapın ama Macron’a oy verin” başlığı atan Fransız Liberation gazetesi, polis şiddetinin görüntülerine yer vererek, “Cumhuriyet Parçalanıyor” ve “Mide Bulandırıcı” başlıkları attı. Macron’a tepki gösterilen haberde, “Polis memurlarının Paris’te siyahi bir adamı, görünürde herhangi bir neden olmaksızın dövdüğünü gösteren yeni bir şiddet videosu, otoriter aksanlı bir güç kaymasının körüklediği sorunu daha da artırıyor” denildi.

REKLAM

Fransız milli futbolculardan tepki

Polisin “ırkçı” darp ve şiddet görüntülerine Fransa Milli Takımı oyuncuları Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann dahil futbol dünyasından birçok yıldız oyuncu tepki gösterdi. Futbolcular Twitter hesaplarından, Paris’in 17. bölgesindeki stüdyosuna girdiği sırada kapıda bekleyen 3 polis tarafından maske takmadığı gerekçesiyle darbedilen müzik yapımcısı Michel isimli Afrika kökenli genç için destek mesajları paylaştı. Paris Saint-Germain (PSG) takımının yıldız futbolcusu Mbappe, şiddet görüntülerini içeren videoyu “tahammül dışı”, “kabul edilemez şiddet” ve “ırkçılığı durdur’ sözleriyle paylaşırken, Barcelona’da top koşturan yıldız futbolcu Griezmann söz konusu videoyu “Fransa’m canımı yakıyor.” ifadeleriyle paylaştı. Samuel Umtiti, Jules Kounde ve Alexandre Lacazette gibi isimler de tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Savcılıktan skandal karar

Mustafa Yalçın