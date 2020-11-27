Fransa’daki polis şiddeti gazete manşetlerinde: Cumhuriyet parçalanıyor

Fransa’da, güvenlik güçlerinin "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması durumunda, bunu paylaşanlara 1 yıl hapis cezası ve 45 bin euro ceza öngören yasanın meclisten geçmesinin ardından düzenlenen eylemlerde polis göstericilere sert müdahalede bulunmuştu.

OYNAT 00:24 Fransa bu görüntüleri konuşuyor: Polisten siyahi adama 15 dakikalık dayak! Fransa'da polislerin görüntülerini kayda alanlara ceza verilmesini öngören yasa tasarısı tartışılırken, ülkeyi ayağa kaldıran yeni bir polis şiddeti olayı daha yaşandı. Dijital medya kuruluşu Loopsider tarafından ortaya çıkarılan görüntülerde, polisin adı Michel olarak verilen bir müzik yapımcısının evini bastığı ve siyahi adamı 15 dakika boyunca dövdüğü görülüyor. İddialara göre maske takmayan ve para cezası almak istemeyen Michel, polisleri görünce eve kaçtı. Bunun üzerine Michel'in evine zorla giren polisler 15 dakika boyunca hakaretler yağdırarak siyahi vatandaşa şiddet uyguladı. Polisin dayak esnasında 'Pis zenci', 'Kapa çeneni' diyerek Michel'e vurmaya devam ettikleri görüldü. BiP'te paylaş

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Her gün bir başka polis şiddeti görüntüsünün infial yarattığı ülkede, Macron’a açık destek veren Fransız medyası da Cumhurbaşkanına sert eleştirilerde bulunuyor.

DÜNYA Fransız Liberation gazetesinden Macron eleştirisi: Baskıcı tutumunu doruk noktasına ulaştırdı

2017’de "Ne yaparsanız yapın ama Macron'a oy verin" başlığı atan Fransız Liberation gazetesi, Polis şiddetinin görüntülerine yer vererek, “Cumhuriyet Parçalanıyor” ve “Mide Bulandırıcı” başlıkları attı.

"Otoriterliğe doğru güç kayması yaşanıyor"

Macron’a tepki gösterilen haberde, “Polis memurlarının Paris'te siyahi bir adamı, görünürde herhangi bir neden olmaksızın dövdüğünü gösteren yeni bir şiddet videosu, otoriter aksanlı bir güç kaymasının körüklediği sorunu daha da artırıyor” denildi.

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Bir başka haberde ise "Mide Bulandırıcı" başlığı altında “Polisin Paris'in göbeğindeki bir göçmen kampını dağıttığı aşırı vahşet, İçişleri Bakanı'nı bile şok etti. Hükümetin kendisi tarafından sürdürülen polis için cezasızlık görmezden geliniyor” ifadeleri kullanıldı.

OYNAT 00:45 İspanyol gazeteci Fransa’daki polis şiddetini anlattı: Saçımdan tutup yerlerde sürüklediler Fransa'da Macron hükümetine karşı düzenlenen protesto gösterilerini görüntülemek isteyen İspanyol kadın gazeteci, polis şiddetinin kurbanı oldu. Yaşadıklarını bir başka basın mensubuna anlatan gazeteci, “Bir mültecinin gözaltına alınmasını kaydediyordum. Polislerden biri saçımdan tutup beni yere düşürdü ve sürükledi. İspanyolca konuşmam üzerine de burası Fransa, Fransızca konuşacaksın cevabını aldım” dedi. BiP'te paylaş

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