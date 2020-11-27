Fransa’daki polis şiddeti gazete manşetlerinde: Cumhuriyet parçalanıyor
Fransa'da polislerin görüntülerini kayda alanlara ceza verilmesini öngören yasaya karşı düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet Fransız medyası tarafından da sert sözlerle eleştiriliyor. Polis şiddetini yansıtan fotoğrafları kapağına taşıyan Fransız Liberation gazetesi, “Cumhuriyet Parçalanıyor” ve “Mide Bulandırıcı” ifadeleriyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepki gösterdi.
Fransa’da, güvenlik güçlerinin "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması durumunda, bunu paylaşanlara 1 yıl hapis cezası ve 45 bin euro ceza öngören yasanın meclisten geçmesinin ardından düzenlenen eylemlerde polis göstericilere sert müdahalede bulunmuştu.
Her gün bir başka polis şiddeti görüntüsünün infial yarattığı ülkede, Macron’a açık destek veren Fransız medyası da Cumhurbaşkanına sert eleştirilerde bulunuyor.
2017’de "Ne yaparsanız yapın ama Macron'a oy verin" başlığı atan Fransız Liberation gazetesi, Polis şiddetinin görüntülerine yer vererek, “Cumhuriyet Parçalanıyor” ve “Mide Bulandırıcı” başlıkları attı.
"Otoriterliğe doğru güç kayması yaşanıyor"
Macron’a tepki gösterilen haberde, “Polis memurlarının Paris'te siyahi bir adamı, görünürde herhangi bir neden olmaksızın dövdüğünü gösteren yeni bir şiddet videosu, otoriter aksanlı bir güç kaymasının körüklediği sorunu daha da artırıyor” denildi.
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Bir başka haberde ise "Mide Bulandırıcı" başlığı altında “Polisin Paris'in göbeğindeki bir göçmen kampını dağıttığı aşırı vahşet, İçişleri Bakanı'nı bile şok etti. Hükümetin kendisi tarafından sürdürülen polis için cezasızlık görmezden geliniyor” ifadeleri kullanıldı.