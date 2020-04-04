Ekonomi Geçen yıl rekor kıran turizm sektöründen çarpıcı koronavirüs açıklaması Salgın biterse turizmi kimse durduramaz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Geçen yıl rekor kıran turizm sektöründen çarpıcı koronavirüs açıklaması: Salgın biterse turizmi kimse durduramaz

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, "Bugüne kadar edinilen kriz yönetimi tecrübeleriyle bu süreç de aşılacaktır. Geleceğe dair stratejiler geliştireceğiz. Sahip olduğumuz tecrübemiz, insan kaynağımız ve birikimimizle bunu gerçekleştireceğiz. Dünya konjonktüründe en hızlı geri dönüş yaşayacağımız pazar 'iç turizm' olacaktır" dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise, "Virüs salgını biter ve her şey kontrol altına alınırsa turizmi kimse durduramaz" ifadeleri ile turizm için umutlu konuştu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Geçen yıl gerek turist sayısında gerekse gelir noktasında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Türk turizmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni stratejilere odaklandı.

GEÇEN YIL REKOR KIRILMIŞTI

  • Geçen yıl 15 milyon 644 bin turist ağırlayan, bu yıl 18 milyon turist hedefi belirleyen Antalya'da turizmciler, dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sürecini dikkatle takip ediyor.

Turizimciler, virüsün etkisini kaybetmesinin ardından turizmde beklenen hareketliliğin yaşanacağına inanıyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Türk turizmcisinin deneyimli olduğunu söyledi.

  • Kovid-19'un toplumsal sağlığın yanı sıra dünya ekonomisini ve küresel turizm faaliyetlerini de etkilediğine işaret eden Yağcı, tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal anlamda tarihi bir süreç yaşadığını bildirdi.

Yağcı, şu anki önceliklerinin başta çalışanlar, misafirler, tedarikçiler olmak üzere tüm paydaşların sağlığını ve güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinde konaklama sektörünü ilgilendiren yapılandırmaların yer aldığına değinen Yağcı, sektörün tüm dinamikleri tarafından ülke ve dünya gündeminin anlık olarak takip edildiğini bildirdi.

YENİ STRATEJİLER GELİŞTİRİLİYOR

Yağcı, Türkiye'nin istihdamının ve ekonomisinin çok önemli bir payını turizm sektörünün oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

  • "Turizm sektörümüz bugüne kadar çok büyük fedakarlıklarla en büyük rekabet avantajımız olan misafir oranını düşürmedi. Bu konuda özellikle konaklama sektörümüzün en üst seviyede özeni, tüm dünyaya örnek teşkil edecek düzeydedir. Bugüne kadar edinilen kriz yönetimi tecrübeleriyle bu süreç de aşılacaktır. Geleceğe dair stratejiler geliştireceğiz. Sahip olduğumuz tecrübemiz, insan kaynağımız ve birikimimizle bunu gerçekleştireceğiz."

Sürecin yönetilmesinde önem verdikleri konuların başında üyelerle ve tüm paydaşlarla iletişimin geldiğini anlatan Yağcı, bilgi akışının kesintisiz ve sağlıklı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptıkları ortak çalışmayla Antalya bölgesinde otel hijyeni konusunda seminerler düzenlendiğini aktaran Yağcı, "Otel hijyeni sadece bu dönemin değil, tüm zamanlarda uygulanması gereken kurallar içermektedir. Bundan sonraki zamanlarda da konaklama sektörü olarak hijyen konusunda daha fazla çalışmalar planlamaktayız." diye konuştu.

Salgın nedeniyle çoğu ülke ile hava trafiğinin kesilmesiyle Antalya Valiliği ve ilgili paydaşlarla koordineli çalışmalarla kentte bulunan misafirlerin tahliyesinin sorunsuz şekilde gerçekleştirildiğine değinen Yağcı, bu süreçte işletmeler ve çalışanlar için alınması gereken her türlü önlem ve desteğin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile paylaşıldığını kaydetti.

İÇ PAZAR EN BÜYÜK PAZAR OLACAK

Yağcı, iç pazarın her dönemde olduğu gibi yine en büyük ana pazarlardan biri olacağını vurgulayarak, "Dünya konjonktüründe en hızlı geri dönüş yaşayacağımız pazar 'iç turizm' olacaktır. Bu yönde çalışmalarımız, kamu ve sektörümüzün bileşenleriyle kesintisiz devam etmektedir. Sektöre verilmesi gereken her türlü destek için gerekli çalışmalar yürütülüyor." dedi.

VİRÜS SALGINI BİTERSE TURİZMİ KİMSE DURDURAMAZ

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da şu anda her şeyin koronavirüse bağlı olduğunu belirtti.

  • Süreci yakından izlediklerine dikkati çeken Atmaca, "En azından önümüzdeki iki haftayı beklemeliyiz. Ne olacak, süreç nasıl işleyecek bilmiyoruz. Avrupa'da ölümler devam ediyor. Ancak virüs salgını biter ve her şey kontrol altına alınırsa turizmi kimse durduramaz." değerlendirmesinde bulundu.

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