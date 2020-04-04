Hindistan'da yeni doğan ikiz bebeklere 'Covid' ve 'Corona' ismi koydular

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dünyaya yayılmayı sürdürürken Hindistan da salgından etkilenen ülkeler arasında yer aldı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, virüsün yayılmasını engelleme amacıyla ülke çapında karantina uygulaması sürdürülürken ülkenin Raipur kentinde biri erkek ve diğeri kız olmak üzere ikiz bebek dünyaya getiren bir çift, bebeklerine 'Covid' ve 'Corona' isimlerini koydu.

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27 yaşındaki anne, yaptığı açıklamada bebeklerin isimlerinin şimdilik bunlar olacağını, ancak daha sonra değiştirebileceklerini söyledi.

FOTOĞRAF 37 Türkiye'de 30 büyükşehire ve Zongüldak iline giriş çıkış yasağı getirildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tadbirler genişletildi. Alınan yeni kararları kamuoyuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Koronavirüsün bulaşma hızı ivme kazanınca tedbirler genişledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü Zonguldak’a giriş-çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. 31 şehrin dışında zorunlu olarak 5 il daha listeye kendiliğinden eklendi. Bu iller ise büyükşehirlerin çevrelediği 5 il. Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti. İşte Türkiye'de giriş çıkışın yasak olduğu iller: Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Van - Van Büyükşehir Belediyesi Zonguldak Giriş çıkışın yasak olduğu 31 şehre zorunlu olarak dahil olan 5 il: Oralara da kimse giriş çıkış yapamayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı. Ancak 5 il daha var ki, bu yasak kapsamında olmamalarına rağmen zorunlu olarak dahil oldu. O 5 il ise, yasak kapsamında bulunan büyükşehirlerin çevrelediği Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti. BiP'te paylaş

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Hastane personeli bebekleri bu isimlerle sesleniyor

Hastane personellerinin de bebekleri bu isimlerle anmasıyla birlikte bu kararı verdiklerini dile getiren anne, "Aslında virüs tehlikeli ve yaşamı tehdit ediyor, ancak salgın, insanları sanitasyon, hijyen ve diğer iyi alışkanlıklara odakladı. Bu nedenle bu isimleri düşündük" ifadelerini kullandı.