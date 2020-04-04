Dünya Hindistanda yeni doğan ikiz bebeklere Covid ve Corona ismi koydular
KORONAVİRÜS

Hindistan'da yeni doğan ikiz bebeklere 'Covid' ve 'Corona' ismi koydular

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayıldığı Hindistan'da bir çift, yeni doğan ikiz bebeklerine 'Covid' ve 'Corona' isimlerini koydu. Miniklerin ebeveyni, isimlerin ileride değiştirilebileceğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Bebeklerin isimlerini duyanlar kulaklarına inanamıyor.
Bebeklerin isimlerini duyanlar kulaklarına inanamıyor.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dünyaya yayılmayı sürdürürken Hindistan da salgından etkilenen ülkeler arasında yer aldı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, virüsün yayılmasını engelleme amacıyla ülke çapında karantina uygulaması sürdürülürken ülkenin Raipur kentinde biri erkek ve diğeri kız olmak üzere ikiz bebek dünyaya getiren bir çift, bebeklerine 'Covid' ve 'Corona' isimlerini koydu.

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  • 27 yaşındaki anne, yaptığı açıklamada bebeklerin isimlerinin şimdilik bunlar olacağını, ancak daha sonra değiştirebileceklerini söyledi.

Giriş çıkışın yasak olduğu 31 şehre zorunlu olarak dahil olan 5 il: Oralara da kimse giriş çıkış yapamayacak
FOTOĞRAF 37
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Türkiye'de 30 büyükşehire ve Zongüldak iline giriş çıkış yasağı getirildi.
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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tadbirler genişletildi. Alınan yeni kararları kamuoyuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.
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Koronavirüsün bulaşma hızı ivme kazanınca tedbirler genişledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü Zonguldak’a giriş-çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
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31 şehrin dışında zorunlu olarak 5 il daha listeye kendiliğinden eklendi. Bu iller ise büyükşehirlerin çevrelediği 5 il. Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti.
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İşte Türkiye'de giriş çıkışın yasak olduğu iller:
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Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
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Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
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Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
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Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
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Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
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Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
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Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
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Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
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Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
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Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
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Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
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İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
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Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
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Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
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Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
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Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
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Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
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Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
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Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
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Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
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Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
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Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
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Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
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Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
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Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
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Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
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Van - Van Büyükşehir Belediyesi
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Zonguldak
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Giriş çıkışın yasak olduğu 31 şehre zorunlu olarak dahil olan 5 il: Oralara da kimse giriş çıkış yapamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı. Ancak 5 il daha var ki, bu yasak kapsamında olmamalarına rağmen zorunlu olarak dahil oldu. O 5 il ise, yasak kapsamında bulunan büyükşehirlerin çevrelediği Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti.

Hastane personeli bebekleri bu isimlerle sesleniyor

Hastane personellerinin de bebekleri bu isimlerle anmasıyla birlikte bu kararı verdiklerini dile getiren anne, "Aslında virüs tehlikeli ve yaşamı tehdit ediyor, ancak salgın, insanları sanitasyon, hijyen ve diğer iyi alışkanlıklara odakladı. Bu nedenle bu isimleri düşündük" ifadelerini kullandı.


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