Dünya Çinde koronavirüsten hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşu
KORONAVİRÜS

Çin'de koronavirüsten hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşu

Ülke genelinde bayraklar yarıya indirilirken, siren sesleri 3 dakika boyunca koronavirüs sebebiyle, başta sağlık çalışanları olmak üzere, yaşamını yitirenler sessiz bir şekilde anıldı.

Haber Merkezi AA
Çin'de Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 639'a yükselirken, salgın sebebiyle ülke genelinde 3 bin 326 kişi hayatını kaybetti.
Çin'de Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 639'a yükselirken, salgın sebebiyle ülke genelinde 3 bin 326 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Yerel saatle sabah 10.00'da başlayan anma etkinliği, özellikle salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Çin’de koronavirüs kurbanları için saygı duruşu
FOTOĞRAF 9
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Çin'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.
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Yerel saatle 10.00'da başlayan saygı duruşunda bayraklar yarıya indirildi.
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Anma esnasında siren sesleri, arabalar, trenler ve gemilerin sesleri aynı anda duyuldu.
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) olarak ilan edilen ölümcül korona virüsü Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde Aralık 2019'da ortaya çıkmıştı.
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Çin'de Covid-19 nedeniyle ölü sayısı 3 bin 326'ya vaka sayısı ise 81 bin 639'a yükseldi.
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Çin’de koronavirüs kurbanları için saygı duruşu
Çin'de halk korona virüs salgınında hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak küresel bir pandemiye dönüştü.

Çin'de Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 639'a yükselirken, salgın sebebiyle ülke genelinde 3 bin 326 kişi hayatını kaybetti.

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