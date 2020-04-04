Dünya Maske savaşları sürüyor Almanya parasını ödediği maskeleri ABDnin el koyduğunu iddia etti
KORONAVİRÜS

Maske savaşları sürüyor: Almanya parasını ödediği maskeleri ABD'nin el koyduğunu iddia etti

Koronavirüs kriziyle başa çıkmak için Amerikalı bir firmaya parasını ödeyerek 400 bin maske siparişi veren Almanya’nın maskelerine ABD’nin el koyduğu iddia edildi.

Haber Merkezi İHA
Beyaz Saray ise maskelere el konulduğu iddiasını yalanladı.
Beyaz Saray ise maskelere el konulduğu iddiasını yalanladı.

Çin yapımı FFP2 ve FFP3 sınıfı yüz maskeleri, ilk olarak Alman hükümeti tarafından polis teşkilatı için Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında parası peşin olarak ödenerek bir Amerikan firmasından sipariş edildi. 200 bin koruyucu maskenin ise Almanya’ya girmeden ABD’ye yönlendirildiği iddia edildi.

  • Almanya’da Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, maskelerin yarısının hedeflerine ulaşmadığını doğrulayarak “Bunu modern bir korsanlık eylemi olarak görüyoruz. Atlantik ötesi ortaklarla böyle başa çıkamayız” diyerek üstü kapalı ABD’yi eleştirdi.

Alman hükümeti toplam 400 bin maske siparişini, Çin’de fabrikası bulunan Amerikalı bir üreticiye vermişti. Teslimatın 200 bin adeti Bangkok Havaalanı’ndan Almanya’ya gönderilecekti. Ancak maskelere ABD’nin el koyduğu belirtildi. Polis şefi Barbara Slowik, ABD hükümetinin ihracat yasağı yüzünden 200 bin maskenin Almanya’ya gelmediğini açıkladı.

Beyaz Saray ise maskelere el konulduğu iddiasını yalanladı. Daha önce Kanada ve Fransa da, ABD’yi benzer şekilde suçlamıştı.


Kanada’dan ABD’ye maske tepkisi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD’nin Covid-19 ekipmanlarının ihracatını engellemesinden sonra mal akışını sınırlandırmasını hata olarak değerlendirdi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısı sırasında, “Sınırımızda tıbbi ürünler de dahil olmak üzere, önemli mal ve hizmetlerin giriş çıkışının engellenmesi ya da miktarının azaltılması büyük hata olur. Amerikan yönetimini şu anda çok açık bir şekilde uyardığımız nokta budur" dedi.

  • Perşembe günü Trump yönetimi, Savunma Üretim Yasası’nı (DPA) hayata geçirerek N95 maskeleri için Federal Acil Durum Yönetim Ajansı’ndan (FEMA) öncelik sırası talep etti. Bu gelişme üzerine 3M firması tarafından üretilen ve Kanada’ya göndermek için anlaşma yapılan N95 maskelerinin sevkiyatı durduruldu. 3M firması benzer uygulamalar yüzünden ABD’ye karşı misillemelere neden olabileceği yönünde Trump yönetimini uyardı.

Öte yandan Ottawa yönetimi ABD’yle olan sınır kapılarına geçici olarak kapadı. Quebec eyaletinde bulunan Ontario sınırına polis gönderildi. Karantina önlemleri başlattı.

Avrupa'da 'maske' savaşları: Fransa, İtalya ve İspanya'nın maskelerine el koydu
DÜNYA
Avrupa'da 'maske' savaşları: Fransa, İtalya ve İspanya'nın maskelerine el koydu

Çin'de koronavirüsten hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşu
DÜNYA
Çin'de koronavirüsten hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşu

ABD'de bayraklar yarıya indirildi: Kayıpları unutmamak için önemli bir yol
DÜNYA
ABD'de bayraklar yarıya indirildi: Kayıpları unutmamak için önemli bir yol

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
DÜNYA
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Abone Ol Google News
İzmirli yasak tanımıyor

İzmirli yasak tanımıyor

​Caddeler doldu taştı, ne eldiven var ne de maske...
Türkiyeden müthiş cevap

Türkiye'den müthiş cevap

​'Sığınmacıları alın' diyen Çipras'a: Kalsınlar, para yardımı yaparız.
Salgın bitersekimse durduramaz

Salgın biterse
kimse durduramaz

​Koronavirüsün vurduğu turizmcilerden çarpıcı çıkış.
Canlı yayında öğrendi

Canlı yayında öğrendi

Koç Üniversitesi, Prof. Çilingiroğlu'nun işine son verdi.
3 TIR dolusu<br>cihaz Türkiye'de

3 TIR dolusu
cihaz Türkiye'de

​Koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak.
İtalya'da böyle yayılmıştı

İtalya'da böyle yayılmıştı

​Haberi alır almaz yola düşenler tek tek geri gönderildi.
Üretim başladı

Üretim başladı

​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu.
Bir yıkadık<br>aldı başını gitti

Bir yıkadık
aldı başını gitti

Foşur foşur yıkayan başkan, Yeni Şafak'ın canlı yayınına katıldı.
Yasağa takıldılar

Yasağa takıldılar

​Sokağa çıkması kısıtlandırılan 20 yaş altı futbolcular.
Teröre ağır darbe

Teröre ağır darbe

​Sızma girişiminde bulundular, 24 terörist etkisiz hale getirildi.
Şaşırtan başvuru!

Şaşırtan başvuru!

Koronavirüse karşı ​1 haftada 444 proje sunuldu.
İki katına çıkarıldı

İki katına çıkarıldı

​Bakan Selçuk'tan koronavirüsle ilgili önemli açıklama.
Yasağa zorunlu olarak dahil olan 5 il

Yasağa zorunlu olarak dahil olan 5 il

​Büyükşehirlerin çevrelediği illere de kimse giriş çıkış yapamayacak.
Tam kadro destek

Tam kadro destek

Dayanışma Kampanyası'na maaşlarıyla katıldılar.
Bu virüs<br>bir yağmur gibi

Bu virüs
bir yağmur gibi

Devlet Başkanı Bolsanaro'dan tepki çeken sözler.
Koronavirüs karantinasına alındı

Koronavirüs karantinasına alındı

​Gece yarısı gelen kararla giriş çıkışlar yasaklandı.
Limitini artırdı

Limitini artırdı

​Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.